Video Gol Highlights Chelsea-Real Madrid 1-3: Sintesi 6-4-2022

Video Gol e Highlights Chelsea-Real Madrid 1-3, Andata Quarti di finale Champions League: tripletta di Benzema e rete di Havertz

Il Real Madrid batte il Chelsea allo Stamford Bridge di Londra nella sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League.

Vittoria stratosferica dei blancos, che ripetono la meravigliosa prestazione di circa un mese fa portandosi in vantaggio nella doppia sfida per la qualificazione in semifinale, visto che servirà una grande impresa ai campioni in carica per ribaltare il passivo.

Sintesi di Chelsea-Real Madrid 1-3

Out Chilwell e Hudson-Odio per Thomas Tuchel, che recupera James e rilancia Jorginho in mediana in un centrocampo completato da Mount, Kante e Azpilicueta. In difesa solito trio formato da Rudiger, Thiago Silva e Christensen davanti a Mendy, mentre in attacco spazio alla coppia dei falsi nove Pulisic e Havertz.

Non ci sono Jovic, Isco e Hazard per Carlo Ancelotti, che punta su Mendy in difesa con Alaba, Militao e Carvajal a protezione di Courtois, mentre in mediana il solito trio formato da Modric, Casemiro e Kroos sono supportati da Valverde. In attacco la coppia è formata da Benzema e Vinicius.

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi davvero molto intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa si difendono con ordine per poi ripartire in contropiede.

Dopo un tentativo impreciso di Havertz, gli ospiti cominciano a spingere sull’acceleratore rendendosi pericolosi con Vinicius, che colpisce la traversa, ma rischiando sulla conclusione di James, bravissimo Courtois, dopo il giallo di Militao.

Dopo l’ammonizione di Rudiger, al 21′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Benzema, colpo di testa sul preciso cross di Vinicius.

🇫🇷 Karim Benzema = first French player to score 10 goals in a Champions League campaign (group stage to final) 👏



⚽️1⃣0⃣ Karim Benzema (2021/22)

⚽️0⃣8⃣ David Trezeguet (2001/02)

⚽️0⃣8⃣ Wissam Ben Yedder (2017/18)

⚽️0⃣8⃣ Kylian Mbappé (2020/21)#UCL pic.twitter.com/VNMqsul8LX — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 6, 2022

Neanche il tempo di respirare che al 24′ minuto gli ospiti raddoppiano, ancora Benzema, che segna una bella doppietta, ancora una volta di testa, questa volta sul cross di Modric, ma non si concluderà qui la magnifica partita del capitano.

⚽️⚽️⚽️ Back-to-back hat-tricks in the Champions League:



2021/22: Karim Benzema

2016/17: Cristiano Ronaldo

2016/17: Lionel Messi

2014/15: Luiz Adriano#UCL pic.twitter.com/rXjPyJX26E — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 6, 2022

Solo dopo aver rischiato di affondare sul colpo di testa di Militao, i padroni di casa finalmente reagiscono alzando il baricentro e, addirittura, accorciando il risultato al 39′ minuto con Havertz, bravo a sfruttare un meraviglioso assist di Jorginho.

Il secondo tempo si apre con un doppio cambio per i padroni di casa, che sostituiscono Kovacic e Ziyech per Christensen e Kante.

Però, purtroppo, a segnare ancora sono gli ospiti: sua maestà Benzema cala il tris e si regala un’altra decisiva tripletta sfruttando l’errore di Mendy al 47′ minuto.

⚽️⚽️⚽️ Most Champions League hat-tricks:



0⃣8⃣ Lionel Messi

0⃣8⃣ Cristiano Ronaldo

0⃣5⃣ Robert Lewandowski

0⃣4⃣ Karim Benzema#UCL pic.twitter.com/3PPoo39woi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 6, 2022

Diventa facile per gli ospiti gestire il risultato e i ritmi di gioco, nonostante i padroni di casa cerchino di reagire più con rabbia ed orgoglio che con vere e proprie idee.

Alza la saracinesca Courtois con un mezzo miracolo sul tiro di Azpilicueta, mentre Mount e Lukaku sono clamorosamente poco cinici sotto porta dopo l’entrata in campo al posto di Pulisic, sostituiti anche Loftus-Cheek e Nacho Fernandez al posto di Jorginho e Militao.

Entra anche Camavinga al posto di Kroos, poi c’è spazio anche per Bale e Ceballos per Benzema e Valverde dopo la bella parata di Courtois su James, mentre Ziyech è clamorosamente poco cinico sotto porta.

Highlights e Video Gol di Chelsea-Real Madrid 1-3:

Tabellino di Chelsea-Real Madrid 1-3

Chelsea (3-4-2-1): E. Mendy 4; Christensen 4,5 (1′ st Kovacic 5), Thiago Silva 5, Rudiger 5,5; James 5,5, Kanté 5 (1′ st Ziyech 5,5), Jorginho 5,5 (19′ st Loftus-Cheek 6), Azpilicueta 5,5; Mount 5, Pulisic 4,5 (19′ st Lukaku 5); Havertz 6,5. A disp.: Kepa, Bettinelli, Alonso, Werner, Chalobah, Saul Niguez. Kenedy, Sarr. All.: Tuchel 4,5



Real Madrid (4-3-3): Courtois 7,5; Carvajal 6, Militao 5,5 (19′ st Nacho 6), Alaba 6,5, F. Mendy 6,5; Casemiro 7, Kroos 7 (29′ st Camavinga sv), Modric 7; Valverde 7,5 (41′ st Ceballos sv), Benzema 9 (41′ st Bale sv), Vinicius 7. A disp.: Lunin, Toni Fuidas, Vallejo, Asensio, Marcelo, Lucas Vazquez, Bale, Rodrygo, Mariano. All.: Ancelotti 8



Arbitro: Turpin (Francia)

Marcatori: 21′, 24′ e 1’st Benzema (R), 40′ Havertz (C)

Ammoniti: Militao (R), Rudiger (C)

Espulsi: –

Note: –