Video Gol Highlights Chelsea-Liverpool 10-11 dcr: Sintesi Finale Carabao Cup 27-2-2022

Video Gol e Highlights Chelsea-Liverpool 10-11 dcr, Finale Carabao Cup: Klopp vince la EFL Cup solo ai calci di rigore contro Tuchel

Il Liverpool batte il Chelsea al Wembley Stadium di Londra nella finale di Carabao Cup, conosciuto anche come English Football League Cup.

Partita infinita, conclusasi solo dopo ventuno calci di rigore, in cui è risultato decisivo l’errore del portiere, entrato paradossalmente proprio per l’occasione.

Il primo trofeo della stagione del calcio inglese va a Jurgen Klopp, che batte così Thomas Tuchel.

Sintesi di Chelsea-Liverpool 10-11 dcr

Out il solo Chilwell per Thomas Tuchel, che concede una chance importante a Chalobah in difesa con Thiago Silva e Rudiger davanti a Mendy, visto che Azpilicueta e Marcos Alonso agiscono sulle fasce. In mediana scelto ancora Kovacic con Kantè, mentre in attacco spazio al tridente formato da Mount, Pulisic e Havertz.

Non c’è Bobby Firmino per Jurgen Klopp, che lancia Kelleher a porta, protetto dai titolari Alexander-Arnold e Robertson sulle fasce e la coppia centrale formata da Matip e Van Dijk in difesa. In mediana capitan Henderson gioca al fianco di Fabinho e Keità, mentre in attacco scelto Luis Diaz con Manè e Salah.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. C’è grande aggressività nelle due squadre, ma a tenere maggiormente il pallone sono i Reds, mentre i Blues preferiscono difendere compatti e poi ripartire in contropiede.

Sembra subito un grande giorno per i due portieri, visto che Kelleher e Mendy si sfidano a distanza a colpi di miracoli, il primo due volte su Pulisic e il secondo su Keità e Manè, mentre Mount è clamorosamente poco cinico sotto porta.

Anche il secondo tempo risulta molto bello e divertente, giocato bene dalle due squadre, che cominciano ad allungarsi lasciando spazi agli avversari, favorendo così continui capovolgimenti di fronte.

Dopo il clamoroso palo di un Mount non proprio ispiratissimo stasera, entra James per l’infortunato Azpilicueta, mentre Kelleher è attento ancora una volta su Havertz.

Al 67′ minuto viene annullata la rete di Matip per posizione di fuorigioco ravvisata dal VAR, che cancella anche il gol di Werner al 78′ minuto, entrato in campo al posto di Pulisic nella girandola di sostituzioni che vede i cambi di Lukaku, Elliott, Milner e Diogo Jota per Mount, Henderson, Keità e Manè.

Nel finale super show di Mendy, che si esalta alzando la saracinesca su Luis Diaz, Matip e Van Dijk, mentre Kelleher respinge con i piedi la conclusione di Marcos Alonso dopo l’ammonizione di Kovacic.

Nei tempi supplementari calano sensibilmente i ritmi di gioco, ci sono tante interruzioni, le squadre appaiono molto stanche e ci sono diversi cambi.

Infatti, entrano Origi e Konatè al posto di Matip e Luis Diaz, vengono ammoniti Kantè, Havertz e Alexander-Arnold e al 98′ minuto il VAR annulla il terzo gol della serata, questa volta a Lukaku, sempre per posizione irregolare.

Entra in campo anche Jorginho per uno stanco Kovacic, ma è la serata del VAR e dei gol annullati, l’ultimo al 110′ minuto a Havertz, sempre per posizione di fuorigioco, poi Mendy esce per Kepa, chiamato in causa per i calci di rigore.

Ai calci di rigore:

Milner gol

Marcos Alonso gol

Fabinho gol

Lukaku gol

Van Dijk gol

Havertz gol

Alexander-Arnold gol

James gol

Salah gol

Jorginho gol

Diogo Jota gol

Rudiger gol

Origi gol

Kantè gol

Robertson gol

Werner gol

Elliott gol

Thiago Silva gol

Konatè gol

Chalobah gol

Kelleher gol

Kepa fuori

Highlights e Video Gol di Chelsea-Liverpool 10-11 dcr:

Tabellino di Chelsea-Liverpool 10-11 dcr

CHELSEA (3-4-3): Mendy (119’Kepa); Chalobah, T. Silva, Rüdiger; Azpilicueta (57’James), Kanté, Kovacic (106’Jorginho), Alonso; Mount (74’Lukaku), Havertz, Pulisic (74’Werner).

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Alexander-Arnold, Matip (91’Konatè), Van Dijk, Robertson; Keita (80’Keita), Fabinho, Henderson (80’Elliott); Salah, Mané (80’Diogo Jota), Diaz.

ARBITRO: Attwell

AMMONITI: Kovacic, Kant, Havertz e Alexander-Arnold

