Video Gol Highlights Chelsea-Atletico Madrid 2-0: Sintesi 17-3-2021

Il Chelsea batte l’Atletico Madrid allo Stamford Bridge di Londra nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Ottima prestazione per gli inglesi, che bissano la vittoria dell’andata qualificandosi ai quarti di finale ed eliminando i madrileni dalla competizione.

Sintesi di Chelsea-Atletico Madrid 2-0

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa sanno far girare con qualità il possesso palla, mentre gli ospiti hanno difficoltà a giocare nella metà campo degli avversari, ma risultano fin troppo alti con il baricentro, lasciando quindi spazi letali.

Dopo un tentativo centrale di Mendy di Renan Lodi, i padroni di casa si rendono pericolosi con l’impreciso di Werner.

Al 34′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Ziyech, che completa la bellissima azione in contropiede di Werner.

Nel finale gli ospiti provano a reagire, pressano con aggressività, impegnando Mendy con Joao Felix, ma rischiando sulla conclusione di Kovacic, a fil di palo, da fuori area.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti lasciano fin troppi spazi ai padroni di casa nel tentativo di pressare in maniera aggressiva e gli avversari sono bravi a sfruttarli rendendosi pericolosi nel ribaltare l’azione.

Deve essere Oblak a tenere in partita i propri compagni, risultando decisivo su Werner prima e Ziyech poi, mentre più tardi l’attaccante tedesco non trova la porta e Mendy si fa trovare pronto sul tentativo di Joao Felix, che poco dopo sfiora il palo.

Al 82′ minuto piove sul bagnato in casa degli ospiti, visto che Savic viene espulso con un cartellino rosso diretto per una gomitata allo sterno di Rudiger.

Nel finale, con l’uomo in meno, gli ospiti rischiano di affondare definitivamente contro padroni di casa bravi a sfruttare la superiorità numerica, sfiorando il raddoppio con un poco cinico Hudson-Odoi, ma Mendy alza la saracinesca su Dembele prima e Joao Felix poi.

Al 94′ minuto i padroni di casa chiudono i giochi con il raddoppio di Emerson Palmieri, su assist di Pulisic, sempre in contropiede.

Highlights e Video Gol di Chelsea-Atletico Madrid 2-0

Tabellino di Chelsea-Atletico Madrid 2-0

CHELSEA (3-4-3): Mendy 6; Azpilicueta 6, Zouma 6, Rüdiger 6,5; James 6,5, Kovacic 6,5, Kanté 7, Alonso 6; Ziyech 7,5 (78’ Pulisic sv), Werner 7 (82’ Hudson-Odoi sv), Havertz 6,5. All. Tuchel

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak 6; Trippier 5,5(69’ Lemar 5,5), Savic 4,5, Gimenez 5, Renan Lodi 5 (45’ Hermoso 5,5); Llorente 6, Koke 5, Saul 6, Carrasco 6 (53’ Dembelè 5,5); Joao Felix 5, Suarez 5 (59’ Correa 5,5). All. Simeone

Gol: 34’ Ziyech (C), 90+2 Emerson (C)

Assist: Werner (C), Pulisic (C)

Ammoniti: Havertz (C), Renan Lodi (A), Saul (A), Gimenez (A), Koke (A)

Espulsi: Savic (A)

