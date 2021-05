Video Gol Highlights Chelsea-Arsenal 0-1: Sintesi 12-5-2021

Video Gol highlights e Sintesi di Chelsea – Arsenal 0-1: l’Arsenal sbanca Stamford Bridge e si aggiudica il Derby di Londra contro il Chelsea. 1-0 dei Gunners che ottengono i 3 punti grazie al gol nel primo tempo di Smith Rowe.

Nell’anticipo della 36° giornata di Premier League, l’Arsenal vince 1-0 contro il Chelsea e si aggudica il Derby di Londra. La squadra di Arteta ha la meglio grazie al gol arrivato al 16° di Smith Rowe.

Partita poco spettacolare e con poche vere occasioni, che ha visto un Chelsea più manovratore ma poco incisivo e un Arsenal cinico nel colpire nella più grande chance. Gunners ora 8° a 55 punti, Chelsea 4° a 64 punti e che manca di blindare il posto Champions.

Sintesi di Chelsea – Arsenal 0-1:

Il match di Stamford Bridge si sblocca al 16° minuto. Errore in fase di disimpegno difensivo per il Chelsea, con Jorginho che sbaglia clamorosamente un facile retropassaggio per Kepa. Il portiere Blues rimedia ma consegna palla ad Aubameyang che serve il solissimo Smith Rowe che deposita lo 0-1 per l‘Arsenal.

Minuto 28 occasione per Mount, già andato precedentemente vicino al gol con un tiro murato da Holding in area. Inserimento della mezzala inglese che va col sinistro di prima intenzione, Leno respinge.

Al 32° torre aerea di Zouma che trova Pulisic solissimo di colpire per il tap-in. Il colpo di testa dell’americano è però troppo alto e termina alto sopra la traversa.

Occasione Chelsea: Chilwell sfugge via sulla sinistra a Saka, cross basso intercettato da Leno, nella successiva mischia in area l’attacco Blues non riesce nella deviazione in porta.

Dopo un inizio ripresa piuttosto compassato, al minuto 61 da corner il Chelsea trova il pari. Da corner Havertz sponda di testa per Pulisic che da pochi passi batte Leno, ma la rete è annullata per netto fuorigioco dell’esterno statunitense.

Buona chance al 86° per il Chelsea: ripartenza condotta da Hudson-Hodoi sulla sinistra, l’ala inglese serve Pulisic ben posizionato in area, che però manca l’aggancio decisivo e viene fermato da Leno.

Non accade più nulla. L’Arsenal vince il Derby di Londra e continua la corsa al posto in Europa League. Chelsea che manca di mettere il lucchetto al posto Champions.

Highlights e Video Gol di Chelsea – Arsenal 0-1:

Tabellino di Chelsea – Arsenal 0-1:

CHELSEA (3-4-2-1): Kepa Arrizabalaga, Azpilicueta (78′ Ziyech), Thiago Silva, Zouma, James, Gilmour (46′ Hudson-Hdoi), Jorginho, Chilwell, Mount, Pulisic, Havertz (65′ Giroud).

A disposizione: Marcos Alonso, Werner, Mendy, Giroud, Hudson-Hodoi, Ziyech, Emerson Palmieri, Anjorin, Livarmento. All.: Tuchel

ARSENAL (4-2-3-1): Leno, Tierney, Pablo Marì, Gabriel , Holding, Elneny, Partey, Smith.Rowe, Odegaard, Saka (66′ Bellerin, 88′ Chambers), Aubameyang (79′ Lacazette).

A disposizione: Bellerin, Ceballos, Lacazette, Willian, Cedric Soarez, Pépé, Chambers, Ryan, Martinelli. All.: Arteta

GOL: 16′ Smith Rowe (A),

AMMONITI: Partey (A)

ESPULSI:

