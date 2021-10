Video Gol Highlights Cagliari-Venezia 1-1: Sintesi 1-10-2021

Video Gol e Highlights Cagliari-Venezia 1-1, 7° Giornata Serie A: la sblocca Keita, pareggia Busio

Il Cagliari non va oltre il pareggio contro il Venezia allo Stadio Sardegna Arena di Cagliari nell’anticipo del venerdì sera della settima giornata di Serie A.

Non arriva ancora la prima vittoria in campionato per i sardi, che finora hanno collezionato solo tre punti, mentre gli scaligeri chiudono questo primo tour de force con cinque punti in classifica e il secondo pareggio consecutivo, terzo risultato utile nelle ultime cinque partite.

Sintesi di Cagliari-Venezia 1-1

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti sono più propensi al possesso palla, mentre i padroni di casa al catenaccio, con difesa compatta e contropiedi per ribaltare l’azione.

Dopo un tentativo di Deiola, al 19′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Keita, su assist di Caceres, al termine di una bellissima azione corale iniziata da Marin e Nandez.

Gli ospiti provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco e attaccano a testa bassa gli avversari, che provano a resistere ai tentativi di Johnsen e Kiyine, ma Cragno è attento, e devono ringraziare il palo, che ferma sul più bello Marin, e l’imprecisione di Caceres.

Non cambia molto il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti continuano a gestire la palla e i padroni di casa a tentare di abbassare i ritmi, chiudere tutti gli spazi e ripartire in contropiede.

I padroni di casa sono sempre molto pericolosi con Keita, mentre gli ospiti provano ad affidarsi alle giocate di Busio e Johnsen, ma Cragno si fa trovare pronto e manca sempre quel qualcosa in più per fare davvero male.

Proprio quando la partita sembra ormai spegnersi, al 92′ minuto gli ospiti pareggiano con Busio, al termine di un bel contropiede di Forte.

Tabellino di Cagliari-Venezia 1-1

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni (86’ Altare); Nandez, Deiola (72’ Zappa), Marin, Strootman (86’ Grassi), Lykogiannis; Joao Pedro, Keita Balde (66’ Pavoletti).

Venezia (4-4-2): Maenpaa; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Mazzocchi; Aramu (77’ Heymans), Ampadu (55’ Vacca), Busio, Kiyine (46’ Crnigoj); Okereke (46’ Henry), Johnsen (80’ Forte).

Gol: 18’ Keita Balde; 92′ Busio.

Assist: Caceres, Forte

Note – Ammoniti: Nandez, Strootman; Ceccaroni, Kiyine, Ampadu, Johnsen, Aramu.

