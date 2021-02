Video Gol Highlights Cagliari-Torino 0-1: Sintesi 19-2-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Cagliari-Torino 0-1, 23° Giornata Serie A: la decide Bremer

Il Torino batte il Cagliari allo Stadio Sardegna Arena di Cagliari nel secondo anticipo del venerdì sera della ventitreesima giornata di Serie A, quarto turno del girone di ritorno.

Bruttissima sconfitta per i sardi, che continuano nella propria lunghissima crisi di risultati collezionando la quarta sconfitta consecutiva, mentre i granata trovano la prima vittoria dal cambio d’allenatore dopo quattro pareggi consecutivi.

La sintesi di Cagliari-Torino 0-1

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, ma gli ospiti tengono molto bene il campo e sono compatti in fase difensiva.

I padroni di casa più volte sfiorano il gol del vantaggio con Nandez, Joao Pedro e Simeone, ma risultano imprecisi per poco, mentre gli ospiti non si fanno mai vedere in attacco.

Anche il secondo tempo risulta molto noioso e con poche emozioni, visto che le due squadre hanno paura di sbagliare e sbilanciarsi.

Infatti, praticamente alla prima occasione della seconda frazione di gioco, al 76′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Bremer, sugli sviluppi di un calcio piazzato di Mandragora.

I padroni di casa accusano il colpo, non riescono a reagire, vanno in completa balia degli ospiti, che sfiorano il raddoppio con Belotti, sul quale Cragno compie un vero e proprio miracolo, replicando poi con un altro intervento nel finale su Rincon.

Video Gol Highlights di Cagliari-Torino 0-1

Il tabellino di Cagliari-Torino 0-1

Marcatori: 31′ s.t Bremer (T)

Assist: 31′ s.t Mandragora (T)

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Rugani, Ceppitelli (34′ s.t Pereiro), Godin; Zappa (44′ s.t Duncan), Marin, Nandez, Lykogiannis; Nainggolan (34′ s.t Pavoletti), Joao Pedro; Simeone (25′ s.t Cerri). All. Di Francesco

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo (43′ s.t Vojvoda), Rincon, Mandragora, Lukic (33′ s.t Baselli), Ansaldi; Zaza (33’s.t Bonazzoli), Belotti. All. Nicola

Arbitro: Daniele Orsato di Schio

Ammoniti: 26′ p.t Lukic (T), 5′ s.t Belotti (T), 19′ s.t Simeone (C), 27′ s.t Ceppitelli (C), 43′ s.t Zappa (C)

