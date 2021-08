Video Gol Highlights Cagliari-Spezia 2-2: Sintesi 23-8-2021

Video Gol e Highlights Cagliari-Spezia 2-2, 1° Giornata Serie A: la sblocca Gyasi, raddoppia Bastoni, poi Joao Pedro rimonta con una doppietta

E’ un pareggio pirotecnico quello tra Cagliari e Spezia allo Stadio Sardegna Arena di Cagliari nel posticipo pomeridiano del lunedì della prima giornata di Serie A.

E’ successo di tutto e di più tra sardi e liguri. Prima, infatti, gli ospiti si sono portati in doppio vantaggio. Poi, però, i padroni di casa, spinti anche dal pubblico e dal proprio tifo, sono stati capaci di rimontare.

Risultato giusto, comunque, per quanto visto in campo, ma la sensazione è che siano due squadre ancora in costruzione, con davvero tanto ancora da sistemare per affrontare la propria stagione.

Sintesi di Cagliari-Spezia 2-2

E’ una partita divertente nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Meglio gli ospiti, che dimostrano grandi capacità di gestione della palla, mentre i padroni di casa ci mettono un po’ troppo per trovare le giuste distanze.

Al 7′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con un bel diagonale di Gyasi.

Solo dopo un paio di conclusioni di Verde, finalmente i padroni di casa riescono a reagire, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo degli avversari, rendendosi pericolosi con Walukiewicz, Deiola e Joao Pedro, che si divorano più volte il possibile pareggio.

Il secondo tempo è un vero e proprio arrembaggio dei padroni di casa, che iniziano un vero e proprio assedio alla porta degli ospiti, bravi a chiudere tutti gli spazi in difesa.

Ancora una volta è Pavoletti a risultare poco cinico davanti alla porta, mentre Cragno in uscita salva il risultato sul tentativo di contropiede di Colley.

Al 58′ minuto gli ospiti trovano addirittura il gol del raddoppio con Bastoni, su assist di Amian, al termine di un bel contropiede veloce.

Ma i padroni di casa non muoiono e, anzi, rialzano la testa accorciando subito al 63′ minuto con Joao Pedro, prodezza di destro dal limite dell’area di rigore.

E, addirittura, al 67′ minuto i padroni di casa completano la rimonta pareggiando con Joao Pedro, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Zoet su Pavoletti, regalandosi una bella doppietta.

La partita si infiamma, visto che entrambe le squadre vogliono a tutti i costi la vittoria. Da una parte, ci provano Colley e Mraz, al quale viene annullato il possibile gol al 77′ minuto per posizione di fuorigioco. Dall’altra, Zoet nega la tripletta a Joao Pedro.

Nel finale si esaurisce l’energia di entrambe le squadre, che preferiscono accontentarsi del pareggio non rischiando di subire un gol beffardo.

Highlights e Video Gol di Cagliari-Spezia 2-2:

Tabellino di Cagliari-Spezia 2-2

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz (63′ Zappa), Godin (74′ Ceppitelli), Carboni (85′ Lykogiannis); Nandez, Marin, Strootman, Deiola (63′ Pereiro), Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti (85′ Simeone). All. Semplici

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, S. Bastoni, Ferrer (85′ Vignali); Verde (69′ Mraz), Gyasi, Colley. All. Thiago Motta

Gol: 7′ Gyasi (S), 58′ Bastoni (S), 62′ Joao Pedro (C), 66′ rig. Joao Pedro (C)

Assist: 0-1 Verde (S), 0-2 Amian (S)

Ammoniti: Bastoni (S), Nikolau (S), Giasy (S), Zappa (C), Strootman (C)

