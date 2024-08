Video Gol Highlights Cagliari – Roma 0-0 e Sintesi 18-08-2024

Video Gol e Highlights di Cagliari – Roma 0-0: pareggio a reti bianche tra i sardi di Nicola ed i giallorossi di De Rossi alla 1° di Campionato di Serie A 2024-25.

Non va oltre il pareggio la Roma di De Rossi all’esordio in trasferta all’Unipol Domus contro il Cagliari. Match bloccato nel primo tempo, nella ripresa Roma più propositiva e vicina al gol con la traversa di Dovbyk di testa su assist di Dybala. Il Cagliari replica con un gran tiro di Marin che Svilar devia sulla traversa.

Sintesi di Cagliari – Roma 0-0:

Nicola manda in campo il suo Cagliari con il 3-5-2 con Scuffet in porta e linea difensiva a 3 formata da Zappa, Wieteska e Luperto. A centrocampo c’è Prati in cabina di regia affiancato da Deiola e Marin. Sulla fascia destra c’è Azzi e Augello a sinistra. In attacco la coppia formata da Piccoli e Luvumbo.ù

De Rossi manda in campo la sua Roma con il 4-3-3 con Svilar in porta e davanti a lui Mancini e Ndicka centrali con Celik a destra e Angelino a sinistra. A centrocampo c’è Pellegrini al centro affiancato da Cristante e Le Fèe.

In attacco il tridente formato da Dovbyk, Soulé e Zalewski.

Al 4° minuto occasione per il Cagliari su calcio d’angolo battuto da Marin con Wieteska che colpisce di testa ma il pallone termina di poco alto.

Al 13° la Roma perde palla in ripartenza e Luvumbo calcio alto da fuori area.

Al 20° Soulé prova ad entrare in area ma viene fermato da un difensore del Cagliari.

Al 30° pasticcio della difesa sarda con Luperto che appoggia al proprio portiere Scuffet che liscia il pallone ed un salvataggio sulla linea evita un clamoroso autogol.

Al 34° Pellegrini prova il tiro da fuori ma il pallone viene ribattuto dalla difesa rossoblu.

Al 41° Marin prova il tiro con un gran destro da fuori ma Svilar è bravissimo a respingere.

Al 45° ci prova Piccoli con un tiro da fuori ma il pallone termina sul fondo.

In apertura di ripresa subito occasione per la Roma con Soulé che approfitta di un rimpallo e prova il tiro di controbalzo ma Scuffet si fa trovare pronto.

Al 49° ci prova Zalewski con il destro a giro ma il pallone termina alto.

Al 55° la Roma sfiora il gol del vantaggio: cross di Zalewski e velo di Dovbyk con il pallone che arriva a Pellegrini che prova la conclusione ravvicinata ma Scuffet para in due tempi!

Al 61° De Rossi manda in campo Baldanzi al posto di Le Fèe.

Al 69° entra Paulo Dybala al posto di Zalewski.

Al 71° doppia sostituzione nel Cagliari: escono Luvumbo e Prati e entrano Pavoletti e Adopo.

Al 73° Dybala subisce fallo al limite dell’area sulla sinistra. Si incarica lui della punizione ma il tiro viene ribattuto dalla barriera.

Al 77° prova l’affondo Mancini che prova il tiro di destro dal limite ma il pallone termina a lato.

All’80° cross di Dybala col contagiri per la testa di Dovbyk ma il pallone si stampa sulla traversa!

Sul cambio di campo Marin prova il tiro dal limite dell’area e Svilar tocca il pallone che si stampa sulla traversa!

All’83° viene annullato un gol alla Roma per fuorigioco: Dovbyk calcia forte dal limite dell’area, Scuffet respinge e Pellegrini mette in rete ma il capitano romanista partiva da posizione di fuorigioco.

Highlights di Cagliari – Roma 0-0:

Tabellino di Cagliari – Roma 0-0:

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, Deiola, Prati (26′ st Adopo), Marin, Augello; Luvumbo (26′ st Pavoletti), Piccoli (40′ st Lapadula). A disp.: Sherri, Obert, Iliev, Palomino, Hatzidiakos, Di Pardo, Makombou, Lapadula, Kingstone, Pereiro, Felici. All.: Nicola

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Le Fèe (16′ st Baldanzi), Cristante, Pellegrini; Soulé (45′ st El Shaarawy), Dovbyk (45′ st Abraham), Zalewski (24′ st Dybala). A disp.: Ryan, Marin, Smalling, Dahl, Sangaré, Bove, Pisilli, Shomurodov, Joao Costa. All.: De Rossi

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Deiola, Azzi (C)

