Video Gol Highlights Cagliari-Parma 1-1: sintesi 03-12-2022

Risultato Cagliari-Parma 1-1:

Sintesi Cagliari-Parma 1-1

E’ un buon primo tempo quello dei ducali, già vicini alla rete al 5° con Vazquez, bravissimo a destreggiarsi con eleganza fra tre avversari e poi a concludere costringendo Radunovic a tuffarsi per deviare in corner.

E’ poi il VAR a negare il vantaggio agli uomini di Pecchia: al 19° Man dialoga bene con Vazquez e batte, infine, il portiere sardo, non impeccabile, con un tiro non irresistibile da dentro l’area. Il rumeno, però, aveva toccato con la mano il pallone ad inizio azione, scivolando e spostando la palla con la mano non utilizzata per rialzarsi.

Dopo un tiro di Man finito oltre il palo al 24°, il Cagliari si ridesta e sfiora a sua volta il vantaggio al 27°: Nandez interviene su un traversone di Barreca schiacciando il pallone di testa, ma Chichizola è eccelso ed evita un gol che pareva fatto.

I ducali continuano ad attaccare, Inglese vede Radunovic negargli la rete con un intervento d’istinto su un tiro da pochi metri, ma il portiere di casa non può nulla al 44′ quando Camara, su cross di Vazquez, sovrasta Barreca e colpisce di testa: il tiro non è particolarmente potente, ma è indirizzato sul palo lontano e Radunovic non può arrivarvi.

Non accade altro e il duplice fischio arriva dopo tre minuti di recupero.

Il Parma è in controllo anche ad inizio ripresa e lascia pochi varchi al Cagliari, ma al 54° arriva improvviso il pareggio: Chichizola scivola mentre effettua un disimpegno e Pavoletti, appostato in area, si avventa sul pallone depositandolo in rete.

Il pareggio arrivato a freddo stordisce i parmensi, che rischiano subito di incassare anche il secondo gol cagliaritano, ancora da Pavoletti con una bella acrobazia sulla quale Chichizola si fa perdonare intervenendo addirittura con la faccia.

Nei minuti successivi c’è in campo solo la squadra di casa: Chichizola è ancora bravissimo su un tiro da pochi passi di Lapadula al 70° e anche al 75° su un colpo di testa di Pavoletti.

Non succede altro nel quarto d’ora finale; il triplice fischio arriva dopo tre minuti di recupero.

Video Gol Highlights Cagliari-Parma 1-1

Tabellino Cagliari-Parma 1-1

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Capradossi, Obert, Barreca; Nandez (80′ Luvumbo), Viola (65′ Deiola), Makoumbou; Kourfalidis (92′ Lella); Pavoletti, Lapadula. Allenatore: Liverani

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Balogh, Oosterwolde; Camara (72′ Benedyczak), Juric (72′ Estevez); Man (65′ Mihaila), Bernabé (80′ Bonny), Vazquez, Man; Inglese (80′ Tutino). Allenatore: Pecchia

Marcatori: 44′ Camara e 54′ Pavoletti

Arbitro: Ferrieri Caputi

Ammoniti: Chichizola, Pavoletti, Nandez, Juric e Osorio