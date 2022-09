Video Gol Highlights Cagliari-Modena 1-0: sintesi 02-09-2022

Risultato Cagliari-Modena 1-0: seppur con troppe chance gettate via, i sardi vincono contro gli emiliani con molti più meriti di quando dica il risultato finale. Troppo passivi nel primo tempo, i modenesi partono bene per poi perdersi nuovamente ed evitano un passivo peggiore solo grazie a Gagno e al già citato scaarso cinismo avversario.

Rog è l’autore dell’unico gol che decide il match e che permette al Cagliari di agganciare Ascoli e Genoa in vetta a 7 punti. Il Modena, invece, resta 15° con 3 punti.

Sintesi Cagliari-Modena 1-0

I sardi dominano la prima frazione tirando molto spesso in porta e trovando il vantaggio al 28° con un comodo colpo di testa di Rog su splendido tocco sotto di Nandez che scavalca Gagno in uscita bassa.

Il croato pareva in fuorigioco al momento del cross e l’arbito Baroni sembrava confermare annullando, ma il VAR stabilisce che la rete è valida.

Prima e dopo, il Cagliari, pericoloso anche all’8° con un tiro da fuori di Nandez respinto dall’estremo difensore ospite, non lascia spazi ad un Modena in gran difficoltà, ma non crea grandi pericoli a dispetto delle svariate conclusioni.

E’ invece, pericolosissima la squadra emiliana in chiusura di tempo: Gargiulo, lasciato solo da Makoumbou in marcatura approssimativa, mette clamorosamente fuori un comodo pallone arrivatogli da calcio d’angolo. Il parziale si conclude qui.

I cagliaritani sfiorano il 2-0 già al 51°: Gagno è grandioso su una rovesciata di Lapadula ispirata da un traversone di Mancosu.

I modenesi si rifanno vivi al 57° con una zuccata di Falcinelli parata da Radunovic in due tempi, ma non faranno granché in seguito lasciando l’iniziativa ai padroni di casa.

E’ dunque Gagno a mettersi in mostra in varie occasioni: per due volte nega la rete ai sardi, prima a Lapadula e poi a Deiola, chiudendo lo specchio al primo e con una parata d’istinto sul secondo.

Le ultime chance per il Cagliari arrivano nei venti minuti finali: al 76° Pavoletti sfiora il palo dopo una prorompente giocata di Mancosu, che aveva rubato palla a Magnino e servito il capitano, e nel terzo dei cinque minuti di recupero Luvumbo viene fermato nuovamente da Gagno dopo una bella azione personale con tiro sul secondo palo. Non c’è altro da raccontare.

Migliori in campo Nandez (7), che sfiora la rete, propizia quella decisiva con un tocco morbido di gran pregio ed è spesso imprendibile, e Gagno (7.5), che tiene in vita il Modena con parecchi interventi importanti. Non bene Makoumbou (5.5), che per poco non permette a Gargiulo di pareggiare, e male Tremolada (5), invisibile.

Video Gol Highlights Cagliari-Modena 1-0

Tabellino Cagliari-Modena 1-0

Cagliari (4-3-3): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Obert (68′ Barreca); Rog (68′ Deiola), Viola (90′ Luvumbo), Makoumobou; Nandez (82′ Dossena), Lapadula (68′ Pavoletti), Mancosu. Allenatore: Liverani

Modena (4-3-1-2): Gagno; Coppolaro (46′ Oukhadda), De Maio, Cittadini (72′ Silvestri), Ponsi (62′ Azzi); Magnino, Panada (52′ Battistella), Gargiulo; Tremolada (46′ Mosti); Falcinelli, Diaw. Allenatore: Tesser

Marcatori: 28′ Rog

Arbitro: Baroni

Ammoniti: Okhadda, Magnino, Rog e Lapadula