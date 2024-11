Video Gol Highlights Cagliari-Milan 3-3: Sintesi 9-11-2024

Video Gol e Highlights Cagliari-Milan 3-3, 12° Giornata Serie A: doppietta di Leao e Zappa, segnano anche Zortea e Abraham

Solo un pareggio spettacolare tra Cagliari e Milan allo Stadio Unipol Domus di Cagliari, conosciuto anche come Sardegna Arena, nel secondo anticipo del sabato della dodicesima giornata di Serie A.

I rossoneri non riescono a racimolare la terza vittoria consecutiva, fermandosi dopo il miracolo europeo, mentre i sardi tornano a fare punti dopo tre sconfitte consecutive.

Sintesi di Cagliari-Milan 3-3

Out Adopo e Mina per Davide Nicola, che conferma Zortea, Zappa, Palomino, Luperto e Augello in difesa a protezione di Sherri a porta, in mediana Viola, Makoumbou e Deiola, in attacco ancora Luvumbo con Piccoli.

Non ci sono Bennacer, Florenzi, Gabbia e Morata per Paulo Fonseca, che rilancia Pavlovic in difesa con Emerson Royal, Thiaw e Theo Hernandez in difesa davanti a Maignan, ancora Reijnders e Fofana in mediana, c’è Chukwueke nel tridente dei trequartisti con Pulisic e Leao alle spalle dell’unica punta, l’esordiente dal primo minuto Camarda.

E’ una partita assurda, quasi senza senso, nel primo tempo, disputata su ritmi davvero intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, ma i padroni di casa sono ben messi in campo, si difendono con ordine e compattezza e sanno sfruttare il posizionamento veramente disordinato della difesa avversaria.

Al 2′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Zortea, che trova il gol del vantaggio con un bel destro sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Viola.

Grandissima reazione degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco, si riversano nella metà campo avversaria e attaccano a testa bassa la porta di Sherri con un super Leao.

Infatti, è proprio Leao a pareggiare al 15′ minuto con un bel pallonetto su Sherri dopo il geniale assist di Reijnders, che lo becca con un pallonetto a tagliare la difesa avversaria.

I padroni di casa riescono a ritrovare l’equilibrio giusto contro avversari qualitativi, ma poco reattivi sulla trequarti e, anzi, segnerebbero pure al 28′ minuto, quando il VAR annulla per fuorigioco di Piccoli, mentre Maignan è favoloso sul colpo di testa di Zortea.

Gol sbagliato, gol subito. Al 40′ minuto gli ospiti completano la rimonta, ancora Leao, bravissimo a saltare il portiere regalandosi una bella doppietta sulla verticalizzazione di Fofana.

Nel finale grandissimo assalto dei padroni di casa, che prima obbligano Maignan al miracolo ancora con Piccoli, che poco dopo non riesce a trovare la porta di testa e, infine, al 47′ minuto viene annullata un’altra rete, questa volta a Viola, per fuorigioco sul destro al volo di Zappa sul cross di Luvumbo.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo altrettanto divertente e spettacolare, al cardiopalma tra rimonte e controrimonte.

Il tutto inizia al 52′ minuto, quando i padroni di casa pareggiano con Zappa, che approfitta di un clamoroso errore di Fofana.

Gli ospiti provano a risvegliarsi con Camarda, ma senza forza, e rischiano sulla conclusione di Makoumbou prima del giallo a Fofana, mentre Reijnders trova solo l’esterno della rete.

Entrano Loftus-Cheek e Abraham al posto di Camarda e Chukwueze ed è proprio Abraham a segnare al 69′ minuto ribadendo in rete la palla dopo la respinta di Sherri alla conclusione di Pulisic, al termine di una bella azione iniziata da Leao.

Spazio a Gaetano, Pavoletti, Wieteska, Lapadula, Marin, Tomori, Musah, Okafor al posto di Pulisic, Leao, Emerson Royal, Makoumbou, Palomino, Piccoli, Zortea e Viola.

Al 90′ minuto i padroni di casa pareggiano di nuovo, ancora Zappa, che si regala una magica doppietta con un destro al volo incredibile sul cross di Augello.

Nel finale c’è ancora tempo per il giallo a Theo Hernandez e per il colpo di testa centrale di Okafor, che non spaventa Sherri.

Tabellino di Cagliari-Milan 3-3

Cagliari (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Palomino (28′ st Wieteska), Luperto, Augello; Deiola, Makoumbou (33′ st Marin); Zortea (33′ st Lapadula), Viola (28′ st Gaetano), Luvumbo; Piccoli (33′ st Pavoletti). A disp.: Ciocci, Scuffet, Azzi, Obert, Jankto, Marin, Prati, Felici, Mutandwa. All.: Nicola.



Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson (36′ st Tomori), Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze (20′ st Loftus-Cheek), Pulisic (36′ st Musah), Leao (36′ st Okafor); Camarda (20′ st Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Terracciano, Jimenez, Calabria. All.: Fonseca.



Arbitro: Fabbri

Marcatori: 2′ Zortea (C), 15′ Leao (M), 40′ Leao (M), 8′ st Zappa (C), 24′ st Abraham (M), 44′ st Zappa (C)

Ammoniti: Fofana, Hernandez (M)

Espulsi: nessuno

