Video Gol Highlights Cagliari-Lazio 1-3: Sintesi 10-02-2024

Video Gol e Highlights Cagliari-Lazio 1-3: agevole, o quasi, e importantissimo successo capitolino in Sardegna dopo 95 minuti pressoché dominati seppur con qualche sbavatura che poteva costare cara.

Deiola inaugura le marcature con una sfortunata deviazione, Immobile raddoppia firmando il 200° gol in massima serie, Gaetano illude il Cagliari e Felipe Anderson chiude i conti.

La Lazio va a 37 punti e sale momentaneamente al 6° posto in attesa delle partite delle contendenti, mentre il Cagliari resta penultimo con 18 punti.

La Sintesi di Cagliari-Lazio 1-3

Ben presto i laziali prendono il comando e lasciano ai sardi ben poche briciole, aiutati anche da questi ultimi con orrori difensivi che costringono Scuffet a fare due miracoli nei primi sette minuti su una carambola con ultimo tocco di Gaetano e su un tiro all’incrocio di Immobile.

Gli errori, però, continuano e al 26° la Lazio passa all’incasso: un liscio di Azzi su cross di Isaksen produce una nuova carambola che, stavolta, vede l’ultimo tocco dello sfortunato Deiola terminare in fondo alla rete senza che Scuffet possa intervenire.

Per vedere un’azione pericolosa del Cagliari dobbiamo attendere addirittura il primo e unico minuto di recupero: Viola mette in area un bel traversone da calcio da fermo sul quale è poderoso lo stacco di Lapadula, ma è altrettanto pronto Provedel nella respinta con i piedi. La prima frazione si conclude qui.

A inizio secondo tempo i biancocelesti raddoppiano con Immobile, che sigla la sua 200° rete in Serie A depositando in rete, da posizione difficile, il pallone proveniente da un tiro di Isaksen precedentemente respinto da Scuffet.

Solo adesso il Cagliari si sveglia e accorcia subito le distanze con un gran gol di Gaetano, che raccoglie un tocco di prima intenzione dell’appena entrato Luvumbo e batte Provedel con un potente destro dal limite che termina all’incrocio dei pali.

Dopo un palo sfiorato da Luis Alberto al 58°, i sardi mancano a loro volta il pareggio in due occasioni: al 60° Provedel manda in corner un pericoloso tiro di Makombou e, sugli sviluppi di tale calcio d’angolo, immediatamente dopo respinge la conclusione dal limite di Gaetano.

A metà ripresa, però, i capitolini si risvegliano dal momentaneo torpore e vanno sul 3-1 grazie a Felipe Anderson, che sfrutta un tocco del neo entrato Vecino e, grazie anche a una deviazione di Zappa, batte ancora Scuffet con un tiro da dentro l’area.

Dopo aver subito il tris, il Cagliari cerca di riaprire nuovamente la gara e al 73° per poco Luvumbo non sorprende Provedel con un tiro molto forte che impegna l’estremo difensore ospite. Non è più fortunato Augello un minuto dopo con un bel tiro che sorvola la traversa di pochissimo.

Nei minuti finali prova a mettersi in mostra Kamada, entrato al posto di Cataldi e sfortunato al minuto 89 quando coglie il palo esterno dopo una bella iniziativa personale con ben due avversari dribblati. Sostanzialmente il match termina qui, non accade altro.

Highlights e Video Gol Cagliari-Lazio 1-3

Il Tabellino di Cagliari-Lazio 1-3

Cagliari (3-5-1-1): Scuffet; Mina (73′ Wieteska), Deiola, Obert (63′ Augello); Zappa, Nandez, Makoumbou, Gaetano, Azzi (46′ Dossena); Viola (46′ Luvumbo); Lapadula (73′ Pavoletti). Allenatore: Ranieri

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi (78′ Kamada), Luis Alberto (62′ Vecino); Isaksen (84′ Pedro), Immobile (62′ Castellanos), Felipe Anderson. Allenatore: Sarri

Marcatori: 26′ aut. Deiola, 50′ Immobile, 51′ Gaetano, 65′ Felipe Anderson

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: Immobile, Makoumbou, Romagnoli e Vecino