Video Gol Highlights Cagliari-Hellas Verona 1-2: Sintesi 30-4-2022

Video Gol e Highlights Cagliari-Hellas Verona 1-2, 35° Giornata Serie A: segnano Barak e Caprari

L’Hellas Verona batte il Cagliari allo Stadio Unipol Domus di Cagliari nel primo anticipo del sabato della trentacinquesima giornata di Serie A, sedicesimo turno del girone di ritorno.

Terzo risultato utile consecutivo per gli scaligeri, che con il settimo punto conquistato in tre partite si portano a quota cinquantadue punti, a meno quattro dalla zona europea.

Bruttissima sconfitta per i sardi, la seconda consecutiva, che ora hanno solo tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione, in attesa del completamento di questo turno di campionato.

Sintesi di Cagliari-Hellas Verona 1-2

Out solo Obert per Walter Mazzarri, che ritrova la squadra titolare con Altare, Goldaniga e Lovato in difesa a protezione di Cragno, Dalbert e Bellanova sulle fasce e in mediana Grassi con Deiola e Marin. In attacco Joao Pedro è affiancato da Keita.

Non ci sono Pandur e Dawidowicz per Igor Tudor, che punta su Casale, Tameze e Ceccherini in difesa davanti a Montipò, sorprese Hongla e Depaoli a centrocampo con Ilic e Faraoni, mentre in attacco Barak e Caprari giocano alle spalle di Simeone.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, disputato su ritmi davvero molto intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla e mettono in difficoltà i padroni di casa con il proprio pressing aggressivo.

Dopo un tentativo di Hongla, al 9′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Barak su assist di Simeone.

Grande reazione da parte dei padroni di casa che, dopo le ammonizioni di Tameze e Caprari, si rendono pericolosi con Marin, bravo Montipò, e colpiscono la traversa con Altare.

Dopo aver rischiato di subire il raddoppio sulle conclusioni di Keita e Joao Pedro, che scheggia il palo esterno, e la grande parata di Cragno su Faraoni, nel finale al 44′ minuto Caprari si inventa il raddoppio con una bella giocata personale.

Nel secondo tempo entrano Rog, Nandez, Pavoletti e Carboni al posto di Deiola, Marin, Goldaniga e Keita, viene ammonito subito l’attaccante.

Al 57′ minuto i padroni di casa provano a rientrare in partita con un gioiello di Joao Pedro su calcio di punizione.

Girandola di cambi: dentro Veloso, Lasagna, Gunter, Sutalo, Pereiro e Retsos, fuori Ilic, Barak, Hongla, Ceccherini, Bellanova e Caprari.

Nel finale viene ammonito Simeone, poi anche Carboni, mentre Rog non trova il gol del pareggio.

Highlights e Video Gol di Cagliari-Hellas Verona 1-2:

Tabellino di Cagliari-Hellas Verona 1-2

Marcatori: 8′ p.t. Barak, 44′ p.t. Caprari, 12′ s.t. Pedro

Cagliari, 3-5-2: Cragno; Lovato, Altare, Goldaniga (dal 2′ s.t. Carboni); Bellanova (dal 29′ s.t. Pereiro), Deiola (dal 1′ s.t. Rog), Marin (dal 1′ s.t. Nandez), Grassi, Dalbert; Keita (dal 2′ s.t. Pavoletti), Joao Pedro.

Verona, 3-4-2-1: Montipò; Tameze, Ceccherini, Casale; Faraoni, Hongla (dal 20′ s.t. Guenter), Ilic (dal 20′ s.t. Veloso), Depaoli; Caprari (dal 36′ s.t. Retsos), Barak (dal 20′ s.t. Lasagna); Simeone.

Arbitro: Orsato

Ammoniti: 22′ p.t. Barak, 23′ Tameze, 3′ s.t. Pavoletti, 11′ s.t. Hongla, 30′ s.t. Simeone, 46′ s.t. Carboni.