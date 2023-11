Video Gol Highlights Cagliari-Genoa 2-1: Sintesi 5-11-2023

Video Gol e Highlights Cagliari-Genoa 2-1, 11° Giornata Serie A: segnano Viola, Gudmundsson e Zappa

Il Cagliari batte il Genoa all’Unipol Domus di Cagliari, conosciuto anche come Sardegna Arena, nell’undicesima giornata di Serie A.

Seconda vittoria consecutiva e terzo risultato utile consecutivo per i sardi, a quota nove punti, che frenano i liguri dopo i tre punti della scorsa settimana lasciandoli a quota undici in classifica.

Sintesi di Cagliari-Genoa 2-1

Out Capradossi, Di Pardo, Nandez e Rog per Claudio Ranieri, che schiera Goldaniga, Chatzidiakos, Dossena e Augello in difesa a protezione di Scuffet, conferma Mancosu a centrocampo con Prati, Jankto e Makoumbou, così come Oristanio in attacco con Luvumbo.

Non ci sono Bani, Jagiello, Messias e Retegui per Alberto Gilardino, che punta su De Winter, Dragusin e Vasquez in difesa davanti a Martinez, ancora Sabelli e Martin sulle fasce a centrocampo, con Badelj, Frendrup e Strootman in mediana, mentre in attacco c’è Malinovskyi in coppia con Gudmundsson.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Si lotta su ogni pallone tra due squadre ben messe in campo, compatte in fase difensiva e brave a ripartire in contropiede.

Ci prova Luvumbo prima del giallo a Malinovskyi e della conclusione da centrocampo di Mancosu, mentre la traversa ferma Vasquez sul più bello e viene annullata la rete di Luvumbo per posizione di fuorigioco nel finale.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Zappa e Viola al posto di Hatzidiakos e Mancosu, e sembra cambiare il copione.

Infatti, al 47′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Viola, che trova il gol del vantaggio su assist di Oristanio.

Ma gli ospiti pareggiano subito al 51′ minuto con una bellissima giocata personale di Gudmundsson.

I padroni di casa non ci stanno e prendono in mano il pallino del gioco attaccando a testa bassa la porta di Martinez, attento su Zappa e Luvumbo.

Entrano Thorsby, Puscas, Petagna e Haps al posto di Strootman, Badelj, Oristanio e Martin.

Al 69′ minuto i padroni di casa trovano nuovamente il gol del vantaggio con Zappa, che sfrutta perfettamente l’assist di Petagna.

Dopo il giallo a Gudmundsson, entrano Obert, Azzi e Ekuban al posto di Augello, Jankto e Malinovskyi, vengono ammoniti Scuffet, Viola e Petagna, mentre Scuffet si supera su Puscas e Azzi e Dragusin non riescono a sfruttare al meglio due grandi occasioni.

Highlights e Video Gol di Cagliari-Genoa 2-1:

Tabellino di Cagliari-Genoa 2-1

Marcatori: 3′ s.t Viola (C), 6′ s.t Gudmundsson (G), 24′ s.t Zappa (C)

Assist: 3′ s.t Oristanio (C), 24′ s.t Petagna (C)

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Goldaniga, Hatzidiakos (1′ s.t Zappa), Dossena, Augello (45′ s.t +6 Obert); Jankto (33′ s.t Azzi), Prati, Makoumbou; Mancosu (1′ s.t Viola); Oristanio (18′ s.t Petagna), Luvumbo. All. Ranieri

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Martin (21′ s.t Haps), Strootman (14′ s.t Thorsby), Badelj (14′ s.t Puscas), Frendrup, Sabelli; Malinovsky (39′ s.t Ekuban), Gudmundsson. All. Gilardino

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata

Ammoniti: 28′ p.t Malinovsky (G), 26′ s.t Goldaniga (C). 26′ s.t Gudmundsson (C), 45′ s.t +3 Viola (C), 45′ s.t +7 Scuffet (C)

Espulsi: