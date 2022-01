Video gol-highlights Cagliari-Fiorentina 1-1: sintesi 23-01-2022

Video gol-highlights Cagliari-Fiorentina 1-1: pareggio firmato dai gol di Joao Pedro e Sottil.

Cagliari-Fiorentina 1-1: finisce in pareggio la sfida della “Sardegna Arena”. Un punto che non giova a nessuna delle due squadre. I sardi restano in zona retrocessione, la Fiorentina non accorcia sulla zona Europa.

Partita dai ritmi molto intensi nel primo tempo, dove Biraghi fallisce un penalty. La sblocca Joao Pedro, ad inizio ripresa. La Fiorentina resta in dieci, e il brasiliano fallisce un altro rigore.

La Fiorentina pareggia con Sottil, in contropiede, ma non riesce poi ad affondare il colpo.

La sintesi di Cagliari-Fiorentina 1-1

Ritmi subito infuocati alla Sardegna Arena: Bonaventura si inserisce in area e scocca il sinistro sul quale respinge Radunovic.

Il Cagliari risponde con Joao Pedro, lesto ad impossessarsi della sfera su un tocco sbagliato di Biraghi. Il suo destro finisce fuori.

La “Viola” avrebbe l’occasione di passare in vantaggio su rigore: Odriozola si sovrappone a Ikonè e viene messo giù da Bellanova.

Dal dischetto va Biraghi: tiro centrale parato da Radunovic.

Cagliari che prova a sfondare sulle fasce laterali: Bellanova mette in mezzo un paio di cross, ma Terracciano è sempre pronto ad intervenire.

Il Cagliari vive un buon momento, spinto dalla propulsione del suo laterale sulla sinistra. La Fiorentina manda un nuovo segnale di vita con Gonzalez, che scappa a centrocampo e conclude di sinistro, in diagonale. Palla al lato.

Capovolgimento di fronte e Joao Pedro ha una buona occasione per andare al tiro: il destro colpisce il palo interno e finisce in mano a Terracciano.

Risponde ancora Gonzalez, con una conclusione parata da Radunovic.

Ritmi molto intensi con il Cagliari che cerca di asfissiare gli avversari in pressing.

La squadra di Mazzarri si espone però alle ripartenze, e lascia spazio ad Ikoné, il cui destro viene parato ancora da Radunovic.

La Fiorentina chiude il primo tempo in attacco e ha un’altra chance con Bonaventura che, di testa, manda al lato su cross di Piatek.

Comincia la ripresa e il Cagliari passa avanti: da azione d’angolo, Pereiro mette in mezzo per lo stacco imperioso del brasiliano che porta avanti i suoi.

Fiorentina disorientata che si espone al contropiede sardo: Milenkovic chiude su Pereiro.

I “Viola” aumentano i giri del motore e vanno alla conclusione con Piatek. Destro messo in angolo da un difensore.

La partita precipita sul successivo capovolgimento di fronte: Joao Pedro mette in mezzo per Pereiro che calcia ancora addosso a un difensore.

Aureliano assegna però calcio di rigore, perché sugli sviluppi del cross Odriozola tocca con la mano il pallone. Va Joao Pedro dal dischetto, ma anche stavolta il tiro viene neutralizzato.

La partita si scalda: Aureliano è costretto ad intervenire col fisico per sedare un principio di rissa.

Mazzarri opera una sostituzione, ma il Cagliari si fa trovare impreparato sulla ripartenza: Sottil si fa tutto il campo e col sinistro in diagonale batte Terracciano.

Dopo il gol di Sottil i ritmi della gara si abbassano. Cagliari-Fiorentina finisce 1-1. Un punto che non serve a nessuno.

Highlights e video gol Cagliari-Fiorentina 1-1

Il tabellino di Cagliari-Fiorentina 1-1

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Altare (Lovato 45′), Obert, Goldaniga; Zappa, Grassi (Kourfalidis 74′), Bellanova, Marin, Dalbert (Gagliano 80′); Pereiro, Joao Pedro. Allenatore: Mazzarri.

A disposizione: Aresti, Lolic, Gagliano, Ceppitelli, Ladinetti, Kourfalidis, Palomba, Iovu, Tramoni, Lovato.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli (Maleh 45′); Ikoné (Sottil 60′); Piatek (Venuti 68′), Gonzalez. Allenatore:. Italiano.

A disposizione: Rosati, Dragowski, Callejon, Maleh, Pulgar, Terzic, Venuti, Duncan, Sottil, Nastasic, Munteanu, Kokorin.

Marcatori: 48′ Joao Pedro (C), 74′ Sottil (F)

Arbitro: Aureliano (Bologna)

Ammoniti: Altare (C), Biraghi (F), Mazzarri (C), Joao Pedro (C), Maleh (F), Sottil (F), Joao Pedro (C), Ceppitelli (C)

Espulsi: Milenkovic (F)

