Video Gol Highlights Cagliari-Como 1-1: Sintesi 26-8-2024

Video Gol e Highlights Cagliari-Como 1-1, 2° Giornata Serie A: segnano Piccoli e Cutrone

Solo un pareggio tra Cagliari e Como alla Unipol Domus di Cagliari, conosciuto anche come Sardegna Arena, nel posticipo pomeridiano del lunedì della seconda giornata di Serie A.

Secondo pareggio consecutivo per i sardi, mentre è il primo punto conquistato da lombardi dopo la sconfitta dell’esordio.

Sintesi di Cagliari-Como 1-1

Out Zortea per Davide Nicola, che schiera Zappa, Mina e Luperto in difesa a protezione di Scuffet, a centrocampo ci sono Azzi, Deiola, Prati, Marin e Augello, in attacco Piccoli e Luvumbo.

Non ci sono Abilgaard, Baselli e Varane per Cesc Fabregas, che punta su Iovine, Dossena, Barba e Moreno in difesa davanti a Reina, a centrocampo ancora Strefezza, Braunoder, Mazzitelli e Da Cunha, in attacco la coppia formata da Cutrone e Belotti.

E’ una partita equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti provano a chiudere tutti gli spazi.

Dopo le ammonizioni di Braunoder e Prati, ci provano Piccoli e Azzi, mentre gli ospiti rispondono con Strefezza prima del giallo anche a Moreno.

Al 44′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Piccoli, che trova il gol del vantaggio sfruttando un clamoroso errore della difesa avversaria.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Perrone per Braunoder e sembra cambiare qualcosa, visto che gli ospiti finalmente reagiscono con rabbia ed orgoglio prendendo in mano il pallino del gioco e riversandosi nella metà campo avversaria.

Al 55′ minuto gli ospiti pareggiano con Cutrone, che sfrutta la sponda di Dossena sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

La partita si accende con le giocate di Piccoli e Adopo, mentre viene ammonito Marin prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Paz, Palomino e Sergi Roberto subentrare a Mina, Mazzitelli e Braunoder, ma il miracolo lo fa Scuffet su Paz.

Spazio a Obert, Pavoletti e Goldaniga al posto di Augello, Piccoli e Dossena, mentre Reina alza la saracinesca su Marin e Cerri si divora il gol vittoria all’ultimo.

Highlights e Video Gol di Cagliari-Como 1-1:

Tabellino di Cagliari-Como 1-1

CAGLIARI (3-5-2) – Scuffet 6.5; Zappa 5.5, Mina 6 (22′ st Palomino 6), Luperto 6.5; Azzi 6, Deiola 6, Prati 6 (14′ st Adopo 6), Marin 6, Augello 6 (35′ st Obert sv); Luvumbo 6 (22′ st Lapadula 6), Piccoli 6.5 (35′ st Pavoletti sv). A disposizione: Iliev, Sherri, Hatzidiakos, Viola, Jankto, Wieteska, Pereiro, Mutandwa, Felici. All. Nicola.



COMO (4-4-2) – Reina 5.5; Iovine 5.5, Dossena 6 (43′ st Goldaniga sv), Barba 5, Alberto Moreno 5.5; Strefezza 6.5, Braunoder 5.5 (1′ st Perrone 6.5), Mazzitelli 5.5 (24′ st Sergi Roberto 6), Da Cunha 5.5 (13′ st Nico Paz 6.5); Cutrone 6.5, Belotti 5.5 (13′ st Cerri 5.5). A disposizione: Audero, Vigorito, Sala, Gabrielloni, Jasim, Fadera, Engelhardt.



Arbitro: Di Bello.

Marcatori: 44′ Piccoli (Ca), 8′ st Cutrone (Co).

Ammoniti: Braunoder (Co), Prati (Ca), Alberto Moreno (Co), Marin (Ca).

Espulsi: –

