Video Gol Highlights Cagliari-Atalanta 0-1: Sintesi 14-2-2021

L’Atalanta batte il Cagliari alla Sardegna Arena di Cagliari nella ventiduesima giornata di Serie A, terzo turno del girone di ritorno.

Secondo risultato utile consecutivo per i bergamaschi, che tornano alla vittoria dopo due partite in campionato, approfittando degli altri risultati per riavvicinarsi all’obiettivo quarto posto.

Continua la crisi profonda dei sardi, che allungano la striscia senza vittorie a quattordici partite, considerando anche la coppa nazionale.

Cagliari-Atalanta, 22° giornata di Serie A

La sintesi di Cagliari-Atalanta 0-1

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata in un primo tempo disputato su ritmi davvero molto intensi. Partono meglio i padroni di casa, aggressivi nel pressing e volenterosi in attacco, ma gli ospiti riescono a reggere l’urto dell’arrembaggio e a gestire il possesso palla.

Di fatto, non ci sono occasioni nella prima frazione di gioco, tranne qualche bel cross teso, ben difeso da Cragno e Sportiello, oltre al clamoroso errore di Gosens da ottima posizione dopo il lavoro di Zapata.

Cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti riescono finalmente a trovare le solite trame di gioco, approfittando anche dell’apatia offensiva dei padroni di casa, che si limitano a difendersi compatti cercando di chiudere tutti gli spazi.

Eppure, le prime occasioni sono proprio dei padroni di casa, ma le conclusioni di Nainggolan e Marin non impensieriscono Sportiello, mentre gli ospiti si affidano ad uno spento Ilicic e ai tentativi poco precisi di Zapata e Maelhe.

Nel finale succede di tutto: prima Zapata colpisce una clamorosa traversa a botta sicura; poi al 90′ minuto sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio Muriel con una giocata meravigliosa in mezzo a due avversari; e, infine, al 94′ minuto l’arbitro prima concede e poi annulla un calcio di rigore, grazie all’intervento del Var, per fallo De Roon su Rugani.

Il tabellino di Cagliari-Atalanta 0-1

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Walukiewicz, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin 6,5 (41′ st Deiola), Lykogiannis; Nainggolan 6 (34′ st Duncan), Joao Pedro; Simeone 6 (34′ st Pavoletti).

Allenatore: Di Francesco

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Palomino, Romero, Djimsiti; Sutalo 6 (17′ st Maehle), Pessina 5,5 (1′ st De Roon), Freuler, Gosens; Pasalic 5 (1′ st Miranchuk), Ilicic 6 (24′ st Muriel); Zapata (40′ st Malinovskyi).

Allenatore: Gasperini

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 45′ st Muriel (A)

Ammoniti: Walukiewicz (C), Romero (A), Rugani (C), Ilicic (A), Lykogiannis (C), De Roon (A)

Espulsi:

©RIPRODUZIONE RISERVATA

