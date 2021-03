Video Gol Highlights Bulgaria-Italia 0-2: Sintesi 28-3-2021

Video Gol e Highlights Bulgaria-Italia 0-2, 2° Giornata Gruppo C Qualificazioni Mondiali Qatar 2022: la sblocca Belotti, che colpisce anche un palo, raddoppia Locatelli

L’Italia batte anche la Bulgaria allo Stadio Vasil Levski di Sofia nella seconda giornata del Girone C di qualificazione ai prossimi Mondiali, in programma nel 2022 in Qatar.

Due vittorie su due per gli azzurri, che hanno anche il merito di sfatare il tabù della trasferta bulgara, visto che fino ad oggi non avevano mai vinto, al termine di una prestazione abbastanza incolore, ma tre punti fondamentali per difendere il primo posto in classifica.

Sintesi di Bulgaria-Italia 0-2

E’ una partita molto noiosa nel primo tempo, disputato su ritmi molto blandi. E’ sin da subito un monologo da parte degli ospiti, che fanno un possesso palla molto qualitativo, ma poco incisivo, mentre i padroni di casa sono abbastanza apatici, si difendono chiusi nella propria metà campo, senza aggredire.

Eppure, la prima occasione è proprio dei padroni di casa, quando Galabinov spara addosso a Donnarumma.

Solo dopo gli ospiti iniziano il proprio assalto all’ottimo muro difensivo degli avversari, provandoci con Chiesa, ma manca cinismo e, soprattutto, non riescono proprio a tirare a porta, venendo sempre stoppati dai padroni di casa.

Nel finale al 43′ minuto gli ospiti sbloccano finalmente il risultato trovando il gol del vantaggio con Belotti, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Dimov.

Continuano ad essere bassissimi i ritmi di gioco anche in un secondo tempo giocato davvero molto male dagli ospiti, che provano per forza a gestire, senza cercare invece il raddoppio, concedendo la reazione ai padroni di casa, che alzano il baricentro e pressano la difesa avversaria.

Eppure, nonostante la grinta dei padroni di casa, gli ospiti sono quelli che sfiorano il raddoppio, prima con una giocata personale di Chiesa, sul quale è bravo il portiere, poi con il clamoroso palo colpito da Belotti con un pallonetto su lancio di Verratti.

Al 82′ minuto gli ospiti chiudono i giochi raddoppiando con un bellissimo destro chirurgico di Locatelli, al termine di una bella triangolazione con Verratti e Insigne.

Nel finale i padroni di casa accusano il colpo e vanno in completa balia degli ospiti, che fanno ciò che vogliono, finalmente giocano con la giusta velocità e qualità la palla, sfiorando il tris tre volte con Immobile, che trova le grandissime parate del portiere.

Highlights e Video Gol di Bulgaria-Italia 0-2:

Tabellino di Bulgaria-Italia 0-2

BULGARIA (3-5-2) : Iliev P.; Dimov D., Antov, Bozhikov [C]; Cicinho (46′ Karagaren), Chochev, Kostadinov (C) (62′ Malinov), Vitanov (88′ Rainov), Tsvetanov; Delev (78′ Iliev A.), Galabinov.

A disp.: Naumov (GK), Karadzhov (GK), Hristov P., Zanev, Vutov, Iliev I., Yomov, Iliev D.

All.: Petrov.

ITALIA (4-3-3) : Donnarumma; Florenzi (68′ Di Lorenzo), Bonucci (C), Acerbi, Spinazzola; Barella, Sensi (68′ Locatelli), Verratti (88′ Pessina); Chiesa (76′ Bernardeschi), Belotti (76′ Immobile), Insigne.

A disp.: Sirigu (GK), Meret (GK), Bastoni, Pellegrini, Grifo, Emerson Palmieri, Mancini G.

All.: Mancini R.

Arbitro: Slavko Vinčić (Slovenia).

Assistente 1: Tomaž Klančnik (Slovenia).

Assistente 2: Andraž Kovačič (Slovenia).

Quarto Ufficiale: Matej Jug (Slovenia).

Marcatori: 43′ rig. Belotti (Italia), 83′ Locatelli (Italia).

Ammoniti: 57′ Kostadinov (Bulgaria), 59′ Bozhikov (Bulgaria), 84′ Locatelli (Italia), 89′ Bernardeschi (Italia).

Espulsi:

Note: recupero 1’pt, 4’st. Calci d’angolo: 0-6. Temperatura: 8°C (Parzialmente nuvoloso).

Spettatori: porte chiuse.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS