Video Gol Highlights Brugge-Lazio 1-1: sintesi 28-10-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Brugge-Lazio 1-1, 2° Giornata Gruppo F Champions League: la sblocca Correa, pareggia Vanaken

Solo un pareggio tra Brugge e Lazio allo Jan Breydel Stadion di Bruxelles in Belgio nella seconda giornata del Girone F di Champions League.

I biancocelesti riescono a resistere nonostante le tante assenze, ma possono essere soddisfatti sia per aver conservato il primo posto in classifica, sia per una seconda frazione di gioco davvero molto difficile contro i fiamminghi, che si confermano in scia.

La sintesi di Brugge-Lazio 1-1, 2° Giornata Gruppo F Champions League

E’ una partita davvero divertente nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Grande merito va agli ospiti, che entrano in campo con grandissima voglia, ma i padroni di casa non sono da meno e rispondono colpo su colpo.

Dopo una conclusione troppo debole, al 14′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Correa con un bel sinistro, dopo lo scambio con Marusic.

Momento favorevole per gli ospiti, che approfittano dello sbandamento dei padroni di casa spingendo sull’acceleratore con un paio di tentativi di Caicedo.

Al 42′ minuto i padroni di casa pareggiano con il calcio di rigore di Vanaken, fischiato dall’arbitro per fallo di Patric su Rits, mentre nel finale Akpa-Akpro è poco cinico da ottima posizione.

Il match continua ad essere piacevole anche nel secondo tempo, caratterizzato dal possesso palla degli ospiti, che però cambiano un po’ troppo dal punto di vista tattico, permettendo ai padroni di casa di sfruttare l’assenza di amalgama.

E, infatti, a rendersi pericolosi e sfiorare più volte il gol sono proprio i padroni di casa, prima con Dennis e Rits, sul quale Reina è fenomenale, poi con il clamoroso errore di Sobol con il sinistro, ma è Mignolet a salvare il risultato su Milinkovic-Savic.

Video Gol Highlights di Brugge-Lazio 1-1, 2° Giornata Gruppo F Champions League

Il tabellino di Brugge-Lazio 1-1, 2° Giornata Gruppo F Champions League

Club Brugge-Lazio (1-1 primo tempo)



Marcatori: 14′ Correa (L), 41′ rig. Vanaken (B)

Assist: 14’ Marusic (L)

Club Brugge (3-5-2): Mignolet; Clinton, Kossonou, Deli; Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol; De Ketelaere (83′ Lang), Bonaventure (88′ Krmencik). All.: Clement.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric (46′ Pereira), Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares (54′ Muriqi); Correa, Caicedo (68′ Czyz). All.: Inzaghi.

Arbitro: Anthony Taylor (Ing).

Ammoniti: 31′ Diatta (B), 35′ Fares (L), 41′ Patric (L), 45′ Hoedt (L), 58′ Akpa Akpro (L), 68′ Bonaventure (B), 75′ Czyz (L).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

