Video Gol Highlights Brescia-Palermo 1-1: sintesi 26-12-2022

Risultato Brescia-Palermo 1-1: lombardi e siciliani non si superano e guadagnano un punto ciascuno.

La partita si anima solo ad inizio ripresa: prima segna Galazzi e poi Segre; tutto in due minuti.

Brescia e Palermo terminano un girone d’andata non all’altezza ritrovandosi entrambe a metà classifica e distanziate da un solo punto, 25 per la squadra da oggi allenata da Alfredo Aglietti e 24 per quella di Eugenio Corini.

Sintesi Brescia-Palermo 1-1

La prima frazione è avara di emozioni e si contraddistingue per il grande equilibrio. Sia Brescia sia il Palermo giocano a viso aperto, in particolare i lombardi con una difesa particolarmente alta che manda costantemente in offside gli ospiti, ma senza mai impensierire i portieri.

Qualche chance arriva dai calci piazzati, ma Lezzerini e Pigliacelli non hanno grossi problemi a fermare la conclusione di testa di Marconi, il primo, e una deviazione di un compagno di squadra, il secondo.

L’ultimo brivido, chiamiamolo così, giunge a metà tempo con Bianchi, che scatta bene su invito di van de Looi, ma non riesce a tirare da pochi metri facendo svanire la possibile chance per il vantaggio.

La seconda metà del primo tempo è ancor più avara di espisodi interessanti e, dopo due minuti di recupero, il signor Marinelli fischia due volte.

La ripresa, invece, è subito spettacolare: al 50° un contropiede bresciano viene concluso nel migliore dei modi da Galazzi, che con il sinistro prima aggancia un pallone di Ndoj e poi beffa Pigliacelli con un tiro che gli attraversa le gambe.

Subito dopo, il Palermo ripristina la parità grazie ad un perfetto inserimento di Segre, che sovrasta e batte Lezzerini di testa su ottima sponda di Di Mariano. Il VAR interviene, ma non vi è alcun fallo ai danni del portiere e la rete è regolare.

Successivamente ambedue le formazioni hanno una chance a testa per il vantaggio, ma non la sfruttano: al 55° Vido calcia alto dopo un bel contropiede, mentre al 60° van de Looi sfiora il palo con un gran tiro dalla distanza.

Poi più nulla, solo qualche cross e qualche corner senza esito ed una sostanziale soddisfazione per quello che è un pareggio tutto sommato giusto.

Migliori in campo i due marcatori Galazzi e Segre (6 per entrambi), poco vistosi, ma pronti al momento giusto. Male Moreo e Brunori (5 per entrambi), male e poco serviti, ma nemmeno in palla.

Video Gol Highlights Brescia-Palermo 1-1

Tabellino Brescia-Palermo 1-1

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Bisoli, Papetti, Mangraviti, Huard; Labojko, van de Looi (62′ Garofalo), Ndoj (62′ Benali); Galazzi (84′ Nuamah); Bianchi (73′ Olzer), Moreo. Allenatore: Aglietti

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Bettella, Marconi; Di Mariano, Segre, Damiani (68′ Saric), Broh, Sala; Vido (68′ Floriano), Brunori. Allenatore: Corini

Marcatori: 50′ Galazzi e 52′ Segre

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Brunori, Bisoli e Moreo