Video gol highlights Brescia-Lecce 3-0: sintesi 16-10-2020

Risultato Brescia-Lecce 3-0, 3° giornata Serie B: i lombardi, freschi di cambio di guida tecnica, danno una grande delusione al loro ex allenatore Corini e si regalano il primo successo stagionale. Il merito è della bella doppietta di Ndoj e del sigillo finale di Aye.

Cronaca Brescia-Lecce 3-0, 3° giornata Serie B

Il Brescia cerca subito di imporre la propria iniziativa e il proprio gioco agli avversari e al 9° trova il vantaggio: Aye è bravissimo a sfondare sulla destra e ad effettuare un traversone basso sul secondo palo dove è pronto al tocco vincente Ndoj, che giunge a rimorchio e batte Gabriel con un sinistro imparabile.

Il Lecce reagisce immediatamente con Majer, che al 10° sfiora il gran gol con un destro da fuori che sorvola di pochissimo la traversa. Questa è l’ultima emozione di un primo parziale in cui i lombardi si limiteranno ad amministrare il vantaggio e i pugliesi non riusciranno quasi mai ad entrare in area di rigore tentando sempre da fuori, ma senza esito.

Dopo un tiro ciascuno senza risultati, la ripresa si accende al 56° con il pareggio del Lecce firmato da Meccariello, bravo a svettare e battere Joronen di testa, ma viene segnalato un offside del difensore e la rete non è valida. Il fuorigioco sembrava non esserci.

E’ invece netto il fuorigioco di Spalek sull’assist di Aye in occasione di uno splendido slalom del francese, bravissimo a superare in dribbling Meccariello e poco fortunato sulla conclusione, sulla quale è invece bravissimo Gabriel.

E’ buono il raddoppio al 67°: Donnarumma lavora un gran pallone e serve Ndoj, che si inserisce in area da destra e scarica un missile sotto la traversa firmando una sorprendente doppietta.

Al 71° Joronen compie un grande intervento mettendo in angolo una pericolosa punizione di Falco, mentre non ha problemi sul tiro tentato da Pettinari dopo un’azione personale.

I leccesi spariscono qui e nel finale, dopo aver rischiato su due retropassaggi suicidi, incassa il tris: il nuovo entrato Zmrhal scappa sulla sinistra e mette in mezzo per il tocco vincente di Aye. La partita non ha più nulla da dire.

Migliori in campo Aye (7.5), il cui gol nel finale è il premio ad una partita strepitosa in cui ha fatto ammattire i difensori giaallorossi, e Majer (6), che sfiora il gol e di tanto in tanto mette apprensione. Male Donnarumma (5), che si vede pochissimo a parte l’assist, e Stepinski (4.5), oggetto misterioso.

Tabellino Brescia-Lecce 3-0, 3° giornata Serie B

Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mangraviti, Martella; Spalek (73′ Skraab), Van de Looi, Dessena, Ndoj (79′ Labojko); Donnarumma (89′ Zmrhal), Aye. Allenatore: Diego Lopez

Lecce (4-3-3): Gabriel; Zuta, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Henderson, Majer, Bjorkengren (52′ Paganini); Falco, Stepinski (67′ Coda), Listkowski (76′ Pettinari). Allenatore: Corini

Marcatori: 9′ e 67′ Ndoj e 90′ Aye

Arbitro: Di Martino

Ammoniti: Spalek, Martella, Calderoni e Van de Looi

