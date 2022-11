Video Gol Highlights Brasile-Svizzera 1-0: Sintesi 28-11-2022

Video Gol e Highlights Brasile-Svizzera 1-0, 2° Giornata Gruppo G Mondiali Qatar 2022: decide la rete di Casemiro

Il Brasile batte la Svizzera al 974 Stadium di Doha, conosciuto anche come Ras Abu Aboud Stadium, nella seconda giornata del Gruppo G della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

Tre punti fondamentali per i brasiliani, che si qualificano agli ottavi di finale con un turno d’anticipo, mentre gli elvetici dovranno giocarsela nello scontro diretto.

Sintesi di Brasile-Svizzera 1-0

Out Danilo e Neymar per il ct Tite, che si affida a Militao in difesa con Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro davanti a Alisson, lancia Fred in mediana con Casemiro e Paquetà, affidandosi a Raphinha, Richarlison e Vinicius in attacco.

Non c’è Okafor per il ct Yakin, che schiera Widmer, Akanji, Elvedi e Rodriguez in difesa a protezione di Sommer, con una mediana molto folta costituita da Freuler, Rieder, Sow e Xhaka, mentre in attacco giocano Embolo e Vargas.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Il possesso palla e la qualità dei brasiliani viene annullata dall’ottima fase difensiva degli ospiti, perfettamente messi in campo e bravi a chiudere tutti gli spazi.

Gli unici che ci provano sono Raphinha e Vinicius con le proprie giocate personali, ma non spaventano certamente un attento Sommer.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Rodrygo al posto di Paquetà e i gialli a Rieder e Raphinha.

Non cambia il copione della partita, visto che a fare possesso palla sono sempre i brasiliani, che attaccano a testa bassa per raggirare l’ottima fase difensiva degli svizzeri.

Dopo l’entrata in campo di Steffen, Bruno Guimaraes e Vargas al posto di Fred, Fernandes e Rieder, al 64′ minuto viene annullata la rete di Vinicius per posizione di fuorigioco di Richarlison ravvisata dal VAR.

Spazio ad altri cambi: dentro Gabriel Jesus, Antony, Aebischer e Seferovic, fuori Richarlison, Raphinha, Sow e Embolo.

All’83′ minuto i brasiliani finalmente riescono a sbloccare il risultato con Casemiro, che trova il gol del vantaggio con una conclusione imparabile per il portiere.

Entrano Frei e Alex Telles per Widmer e Alex Sandro in un finale durante il quale prima Sommer e poi Akanji negano il raddoppio a Rodrygo.

Highlights e Video Gol di Brasile-Svizzera 1-0:

Tabellino di Brasile-Svizzera 1-0

Brasiel (4-3-3): Alisson 6; Militao 6, Marquinhos 6,5, Thiago Silva 6,5, Alex Sandro 6 (41′ st Telles sv); Paquetà 5 (1′ st Rodrygo 6), Casemiro 7, Fred 5,5 (13′ st Guimaraes 6); Raphinha 5 (27′ st Antony 6), Richarlison 5,5 (27′ st G. Jesus 6), Vinicius 7. A disp.: Ederson, Weverton, Telles, Dani Alves, Bremer, Fabinho, Everton, Martinelli, Pedro. Ct.: Tite 5,5.



Svizzera (4-2-3-1): Sommer 6,5; Widmer 6 (41′ st Frei sv), Akanji 6,5, Elvedi 6,5, Rodriguez 6,5; Freuler 6, Xhaka 6,5; Rieder 5,5 (13′ st Steffen 6), Sow 6 (30′ st Aebischer 6), Vargas 5,5 (13′ st Fernandes 6); Embolo 5,5 (30′ st Seferovic 6). A disp.: Kohn, Omlin, Kobel, Comert, Schar, Jashari, Zakaria, Shaqiri, Frei, Fassnacht. Ct.: Yakin.



Arbitro: Cisneros

Marcatori: 38′ st Casemiro

Ammoniti: Fred (B); Rieder (S)

Espulsi: nessuno

Note: recuperi 1′ + 6′