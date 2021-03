Video Gol Highlights Borussia Dortmund-Siviglia 2-2: Sintesi 9-3-2021

Video Gol e Highlights Borussia Dortmund-Siviglia 2-2, Ritorno Ottavi di finale Champions League: la sblocca Haaland, che festeggia una doppietta, segna anche En Nesyri su rigore e poi di testa pareggiando all’ultimo secondo

Il Borussia Dortmund pareggia contro il Siviglia al Signal Iduna Park di Dortmund, conosciuto anche come WestfalenStadion, nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

I tedeschi conquistano la qualificazione ai quarti di finale, in virtù anche della vittoria per 3-2 in trasferta, risultati che sanciscono l’eliminazione degli andalusi.

Sintesi di Borussia Dortmund-Siviglia 2-2

E’ una partita abbastanza equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, consapevoli che devono ribaltare il risultato dell’andata, mentre i padroni di casa si difendono compatti dietro la linea della palla, cercando di ripartire in contropiede.

Dopo una bellissima parata di Hitz su Ocampos, è Suso a divorarsi il possibile gol del pareggio con una conclusione al volo a fil di palo.

Gol sbagliato, gol subito. E’ una regola, anzi è la regole 1.0 del Manuale del calcio. D’altronde, che mondo sarebbe senza le regole?

Infatti, al 35′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il solito Haaland, servito da Reus, su lancio dalla trequarti, di fatto chiudendo la prima frazione di gioco.

Gli ospiti, d’altronde, non riescono a reagire, si abbattono e cominciano il secondo tempo peggio di come concludono il primo.

Infatti, succede di tutto al 55′ minuto: Haaland segnerebbe con una bellissima azione personale, dopo triangolazione con Hazard, ma il Var richiama l’arbitro per un fallo nell’azione precedente, quello di Kounde, per il quale fischia calcio di rigore, che Bono in un primo momento para, muovendo però prima, costringendo Cakir a far ribattere la massima punizione dagli undici metri, che questa volta il norvegese non sbaglia, raddoppiando e regalandosi la doppietta personale.

Finalmente arriva la reazione degli ospiti, più di rabbia ed orgoglio che di idee, ma sembra bastare visto che si riversano nella metà campo avversaria, rendendosi pericolosi con un tiro fuori area di Gomez, leggermente impreciso.

Al 69′ minuto è En Nesyri a riaprire la partita realizzando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Emre Can su De Jong.

Nonostante il gol segnato, con il passare dei minuti l’aggressività degli ospiti si riduce drasticamente e i padroni di casa riescono a gestire meglio il risultato, rischiando addirittura di segnare ancora con una botta di Dahoud, sulla quale Bono deve fare gli straordinari.

Nel finale al 95′ minuto gli ospiti pareggiano con un colpo di testa imperioso di En Nesyri su cross di Rakitic.

Highlights e Video Gol di Borussia Dortmund-Siviglia 2-2

Tabellino di Borussia Dortmund-Siviglia 2-2

Borussia Dortmund (4-3-3): Hitz; Morey (90’+5 Munier), Emre Can, Hummels, Schulz (89′ Zagadou); Dahoud, Delaney, Bellingham; T. Hazard (67′ Passlack), Haaland, Reus. All.: Terzic.

Siviglia (4-3-3): Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Jordan (60′ Gomez), Fernando (86′ Munir El Haddadi), Oscar Rodriguez (79′ Oliver Torres); Ocampos (60′ L. De Jong), En-Nesyri, Suso (87′ Rakitic). All.: Lopetegui.

Arbitro: Cüneyt Çakır (Turchia).

Gol: 35′ e 54′ rig. Haaland (B), 68′ rig. E 90’+6 En-Nesyri (S).

Assist: Reus (B, 1-0).

Note – Recupero: 2+7. Ammoniti: Morey, Acuña, Haaland, Jordan, Emre Can, Oscar Rodriguez, Fernando, Diego Carlos.

