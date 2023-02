Video Gol Highlights Borussia Dortmund-Chelsea 1-0: Sintesi 15-2-2023

Video Gol e Highlights Borussia Dortmund-Chelsea 1-0, Andata Ottavi di finale Champions League: decide la rete di Adeyemi

Il Borussia Dortmund vince di misura contro il Chelsea al Signal Iduna Park di Dortmund, conosciuto anche come Westfalenstadion, nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Piccolo passo per la squadra della Ruhr, che avrà l’arduo compito di difendere questo minimo vantaggio in terra londinese contro la squadra che ha speso più di tutte sul mercato nell’ultimo anno.

Sintesi di Borussia Dortmund-Chelsea 1-0

Out Duranville, Bauza e Moukoko per Edin Terzic, che schiera Wolf, Schlotterbeck, Sule e Guerreiro in difesa davanti a Kobel, in mediana c’è Ozcan con Emre Can e Bellingham, mentre in attacco Adeyemi e Brandt agiscono alle spalle di Haller.

Tantissime assenze per Graham Potter, che non ha a disposizione Aubameyang, Badiashile, Broja, Kante, Madueke, Mendy, Pulisic e Sterling e punta su James, Thiago Silva, Koulibaly e Chilwell a protezione di Kepa, sceglie Loftus-Cheek in mediana con Enzo Fernandez e lancia Joao Felix, Ziyech e Mudryk sulla trequarti con Havertz unica punta.

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero intensi tra due squadre che si affrontano a viso aperto con continui capovolgimenti di fronte.

Dopo i gialli a James e Thiago Silva, al tentativo di Haller risponde un super Joao Felix, che colpisce anche la traversa, mentre Wolf è impreciso.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo, che si apre con le ammonizioni di Bellingham e Emre Can, ma le due squadre continuano a combattere su ogni pallone mostrando grande qualità nel possesso palla e aggressività nel pressing.

Salgono in cattedra Nubel e Kepa, che si fanno trovare pronti su James e Brandt prima del gol del vantaggio di Adeyemi, che sblocca il risultato al 63′ minuto al termine di un bellissimo contropiede.

Dortmund take a lead to London ⚫🟡



Who impressed you most?#UCL pic.twitter.com/2zfBnc747D — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 15, 2023

Girandola di cambi: dentro Modeste, Cucurella, Mount, Ryerson, Bynoe-Gittens, fuori Haller, Chilwell, Mudryk, Wolf, Adeyemi.

Vengono ammoniti Ziyech, Adeyemi e Ozcan, ma i veri protagonisti sono Kobel, miracoloso su Koulibaly, e Emre Can, che difende il vantaggio salvando sulla linea sul tentativo di ribattuta.

Nel finale anche Ryerson, Mount e Sule ricevono il cartellino giallo, questi ultimi due dopo una rissa.

Highlights e Video Gol di Borussia Dortmund-Chelsea 1-0:

Tabellino di Borussia Dortmund-Chelsea 1-0

Borussia Dortmund (4-3-3): Kobel; Wolf (73′ Ryerson), Süle, Schlotterbeck, Raphael Guerreiro; Özcan, Bellingham, Emre Can; Brandt, Haller (68′ Modeste), Adeyemi (79′ Bynoe-Gittens). All. Terzic

Chelsea (4-2-3-1): Kepa; James, Thiago Silva, Koulibaly, Chilwell (71′ Cucurella); Fernandez, Loftus-Cheek; Ziyech, João Felix, Mudryk (71′ Mount); Havertz. All. Potter

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna)

Gol: 63′ Adeyemi

Ammoniti: James, Thiago Silva, Bellingham, Emre Can, Ziyech, Adeyemi, Özcan, Ryerson, Süle, Mount

Espulsi: nessuno