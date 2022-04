Video Gol Highlights Bologna-Udinese 2-2: Sintesi 24-4-2022

Video Gol Highlights Bologna-Udinese 2-2: pareggio spettacolare in terra emiliana, con gol di Hickey, Udogie, Success e Sansone.

Bologna-Udinese 2-2, pareggio spettacolare al “Dall’Ara”. Le due squadre, già abbondantemente salve, non dimostrano affatto segni di appagamento,

Il Bologna va avanti per primo, con un bel mancino di Hickey. Ribalta tutto l’Udinese, che pareggia con Udogie e si porta avanti con Success, ad inizio ripresa.

Ci pensa Sansone, servito in area da Orsolini, ad evitare la sconfitta interna ai rossoblù.

La sintesi di Bologna-Udinese 2-2

Ritmi subito alti con le squadre che si affrontano a viso aperto.

Il Bologna passa subito in vantaggio con Hickey: il laterale scozzese, servito da Svanberg, scarica un sinistro che bacia il palo e si insacca, alle spalle di Silvestri.

Risponde l’Udinese con una punizione di Deulofeu: testa di Pablo Mari, fuori dallo specchio della porta.

La squadra di Gotti cresce e si crea un’occasione con il triangolo tra Molina e Success: l’esterno va al tiro, ma Bardi è presente.

Sono le avvisaglie del pareggio, che giunge con Udogie: il mancino si inserisce in area su servizio pregevole di Success, con il tacco. Tocco d’esterno che beffa Bardi.

Il Bologna prova subito a reagire e va in rete: lancio di Svanberg per Orsolini, che batte Silvestri a tu per tu. L’arbitro annulla per fuorigioco.

Prova a prendere campo l’Udinese: Deulofeu entra in area, ma col sinistro non centra la porta.

Risponde il Bologna, sull’asse Soriano Barrow: lancio lungo per il gambiano, che calcia tra le braccia di Silvestri.

Ancora Udinese, con un tiro di Molina che finisce ampiamente fuori.

Inizia il secondo tempo, e i friulani raddoppiano con Success: triangolo dell’attaccante con Deulofeu, e tiro a superare Bardi per il 2-1.

I ritmi della partita sono molto alti: Deulofeu è l’anima di un’Udinese, che non riesce a trovare il colpo del KO.

Lo spagnolo, servito da Makengo, calcia sull’esterno della rete. Sempre Deulofeu, lanciato in contropiede, non capitalizza, perdendosi in qualche dribbling di troppo.

Risponde allora il Bologna, che si affida alle giocate di Orsolini e trova il pari: l’attaccante classe ’97 penetra in area e mette in mezzo un pallone che Sansone deve solo insaccare.

Le squadre continuano a rispondersi colpo su colpo: a una punizione di Orsolini, che finisce alta, fa da contraltare una conclusione di Udogie, servito da Molina, sull’esterno della rete.

Il Bologna ci riprova con Orsolini, servito da Sansone in area. Colpo di testa che finisce alto sulla traversa.

Risponde l’Udinese con l’asse Samardzic-Udogie: piatto dell’africano, bloccato da Bardi.

Ritmi intensi fino alla fine. Nessuna delle due squadre riesce a spuntarla, e alla fine la partita si risolve in un pareggio.

Highlights e video gol di Bologna-Udinese 2-2

Il tabellino di Bologna-Udinese 2-2

Bologna (3-4-1-2): Bardi; Bonifazi, Theate, Binks; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey, Soriano, Orsolini, Barrow.

A disposizione: Molla, Bagnolini, Dijks, Sansone, Viola, Mbaye, Santander, Aebischer, Stivanello, Kasius, Raimondo, Falcinelli.

Allenatore: Miroslav Tanjga.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Rodrigo, Perez, Pablo Mari; Molina, Makengo, Arslan, Walace, Udogie; Deulofeu, Success.

A disposizione: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Jajalo, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy.

Allenatore: Gabriele Cioffi

Marcatori: 6′ Hickey (B), 25′ Udogie (U), 46′ Success (U), 59′ Orsolini (B)

Arbitro: Santoro (Messina)

Ammoniti:

Espulsi: