Video Gol Highlights Bologna-Sassuolo 3-0: Sintesi 12-11-2022

Video Gol e Highlights Bologna-Sassuolo 3-0, 15° Giornata Serie A: segnano Aebischer, Arnautovic e Ferguson

Il Bologna batte il Sassuolo allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della quindicesima giornata di Serie A.

I felsinei vincono il primo derby emiliano, cancellano la sconfitta del turno infrasettimanale riprendendo da dove avevano interrotto la striscia di tre vittorie consecutive e portandosi a quota diciannove punti in classifica.

Il 2022 dei neroverdi si conclude certificando il momento di difficoltà, visto che nelle ultime quattro partite hanno collezionato solo un punto e sono fermi a quota sedici in classifica.

Bologna-Sassuolo

Sintesi di Bologna-Sassuolo 3-0

Out il solo Bonifazi per Thiago Motta, che schiera Posch, Lucumì, Soumaoro e Cambiaso davanti a Skorupski, punta su Medel, Ferguson, Aebischer, Soriano e Soriano a centrocampo, con Arnautovic unica punta.

Indisponibili Defrel, Maxime Lopez e Muldur per Alessio Dionisi, che si affida a Toljan, Ayhan, Ferrari e Rogerio in difesa a protezione di Consigli, con Frattesi, Obiang e Thorstvedt in mediana, mentre in attacco giocano il rientrante Lauriente e Traore con Pinamonti.

E’ una partita equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Entrambe le squadre sono più a proprio agio con il possesso palla, ma risultano ordinate in fase difensiva, compatte tra i reparti.

Dopo un tentativo di Arnautovic e il giallo a Soumaoro, gli ospiti avrebbero la palla gol del vantaggio, ma Traore è clamorosamente poco cinico in fase di conclusione, mentre Skorupski si fa trovare pronto su Pinamonti.

Al 30′ minuto a sbloccare il risultato sono i padroni di casa con Aebischer, bravissimo a sfruttare il lancio lungo di Lucumì.

Gli ospiti accusano il gol subito, non riescono proprio a trovare la giuste contromisure e, soprattutto, a mettere in bilico la difesa dei padroni di casa, perfettamente posizionati in campo e pericolosi in contropiede nel finale con Dominguez.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Matheus Henrique al posto di Thorstvedt, ma non cambia il copione della partita, visto che gli ospiti sembrano poco precisi sulla trequarti.

E, infatti, a segnare sono ancora una volta i padroni di casa, che raddoppiano al 51′ minuto, dopo un tentativo di Lauriente, con Arnautovic, su assist perfetto di Soriano.

Girandola di cambi: dentro Berardi, Alvarez, Kyriakopoulos, Orsolini e Moro, fuori Obiang, Traore, Toljan, Aebischer e Medel.

Gli ospiti provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco ed iniziano un vero e proprio assedio alla porta avversaria, rendendosi pericolosi proprio con Berardi e Alvarez.

Eppure, i padroni di casa sono davvero cinici, visto che al 79′ minuto calano il tris con un gioiello di Ferguson, dopo una bella triangolazione con Dominguez.

🙌 𝗧𝗥𝗜𝗣𝗟𝗜𝗖𝗘 𝗙𝗜𝗦𝗖𝗛𝗜𝗢 🙌



Chiudiamo questa prima parte di campionato con una bellissima 𝐯𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 🤩



❤️ 𝗙𝗢𝗥𝗭𝗔 𝗕𝗢𝗟𝗢𝗚𝗡𝗔 𝗦𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘 💙#BolognaSassuolo #ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/AVR4L3uy8r — Bologna Fc 1909 (@Bolognafc1909) November 12, 2022

Nel finale c’è spazio anche per Harroui, Barrow e Sosa, che subentrano al posto di Frattesi, Arnautovic e Soumaoro, mentre Pinamonti viene fermato da Skorupski.

Highlights e Video Gol di Bologna-Sassuolo 3-0:

Tabellino di Bologna-Sassuolo 3-0

Marcatori: 30’ pt Aebischer (B), 6’ st Arnautovic (B), 33’ st Ferguson (B).

Assist: 30’ pt Lucumì (B), 6’ st Soriano (B), 33’ st Dominguez (B).

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro (39’ st Sousa), Lucumì, Lykogiannis; Medel (32’ st Moro), Ferguson; Aebischer (23’ st Orsolini), Dominguez, Soriano; Arnautovic (39’ st Barrow). All. Thiago Motta.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan (21’ st Kyriakopoulos), Ferrari, Ayhan (9’ st Berardi), Rogerio; Frattesi (37’ st Harroui), Obiang, Thorstvedt (1’ st Henrique); Traorè (9’ st Alvarez), Pinamonti, Laurienté. All. Dionisi.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.

Ammoniti: 16’ pt Soumaoro (B).