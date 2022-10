Video Gol Highlights Bologna-Sampdoria 1-1: Sintesi 8-10-2022

Video Gol e Highlights Bologna-Sampdoria 1-1, 9° Giornata Serie A: Djuricic pareggia Dominguez

Solo un pareggio tra Bologna e Sampdoria allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel terzo ed ultimo anticipo del sabato sera della nona giornata di Serie A.

Tornano a fare punti i felsinei dopo due sconfitte consecutive, portandosi a quota sette punti in classifica.

Non è stato un debutto eccezionale quello del nuovo ciclo dei liguri, che almeno tornano a muovere la classifica dopo sei sconfitte consecutive.

Sintesi di Bologna-Sampdoria 1-1

Out il solo Barrow per Thiago Motta, che conferma Cambiaso, Lucumì, Lykogiannis, Medel e Soumaoro in difesa davanti a Skorupski, mentre in mediana giocano Aebischer, Schouten e Dominguez, con Orsolini e Arnautovic in attacco.

Non ci sono De Luca e Winks per Dejan Stankovic, che per il suo esordio conferma di fatto l’undici delle ultime settimane con Bereszynski, Murillo, Colley e Augello a protezione di Audero, con Rincon e Vieira in mediana e Sabiri, Gabbiadini e Djuricic sulla trequarti alle spalle di Caputo.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Le due squadre hanno un atteggiamento molto aggressivo nel pressing, mostrano un’ottima fase difensiva e una fase offensiva poco palpabile.

Ci prova subito Aebischer, ma senza fortuna, si fa male Lykogiannis, che viene sostituito da De Silvestri e viene ammonito Djuricic.

Al 32′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio proprio con Dominguez, al posto giusto al momento giusto nel ribadire in rete dopo la respinta di Audero alla conclusione di Aebischer, lanciato a porta da Arnautovic.

Momento di difficoltà per gli ospiti, che accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che provano ad approfittare del momento per gestire con personalità il risultato e sfiorano anche il raddoppio, ancora Dominguez, ma questa volta è la traversa a negargli la gioia della doppietta.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Leris e Villar per Gabbiadini e Vieira, ma sono sempre i padroni di casa a tenere maggiormente in mano il pallino del gioco.

Eppure, Caputo segnerebbe pure dopo il giallo a Cambiaso, ma l’arbitro annulla tutto per posizione di fuorigioco.

Entra Quagliarella per Sabiri, viene ammonito Orsolini e al 72′ minuto proprio il capitano lancia Bereszynski, che crossa in mezzo, frittata tra Soumaoro e Skorupski, palla a Leris, poi anche ammonito, che crossa in mezzo per la testa di Djuricic, che trova il gol del pareggio.

Non succederà altro, se non le diverse sostituzioni che vedono coinvolti Sansone, Ferguson, Zirkzee, Soriano e Verre, anche ammonito, subentrare al posto di Orsolini, Schouten, Arnautovic, Dominguez e Djuricic nel finale.

Highlights e Video Gol di Bologna-Sampdoria 1-1:

Tabellino di Bologna-Sampdoria 1-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Soumaro, Lucumí, Lykogiannis (18′ De Silvestri); Medel, Schouten (73′ Ferguson); Aebischer, Dominguez (79′ Soriano), Orsolini (73′ Orsolini); Arnautovic (79′ Zirkzee). All.: Thiago Motta.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Augello; Rincon, Ronaldo Vieira (59′ Villar); Gabbiadini (46′ Léris), Djuricic (83′ Verre), Sabiri (70′ Quagliarella); Caputo. All.: Stankovic.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì.

Gol: 32′ Dominguez (B), 72′ Djuricic.

Assist: Aebischer (B, 1-0), Léris (S, 1-1).

Note – Recupero: 4+4. Ammoniti: Djuricic, Cambiaso, Orsolini, Léris, Verre.