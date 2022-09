Video Gol Highlights Bologna-Salernitana 1-1: Sintesi 1-9-2022

Video Gol Highlights Bologna-Salernitana 1-1: al gol di Arnautovic, su rigore, risponde Dia nel finale di gara.

Bologna-Salernitana 1-1: finisce in parità la sfida del Renato Dall’Ara.

Felsinei avanti nel secondo tempo, grazie a un rigore di Arnautovic. Salernitana trasformata dall’ingresso di Candreva, che nei minuti finali colleziona un quasi assist, costringendo Skorupski a una respinta sulla quale si avventa prontamente Dia.

I rossoblù mancano ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale. Per la squadra di Nicola i cinque punti raccolti in queste prime giornate rappresentano comunque un buon bottino.

La sintesi di Bologna-Salernitana 1-1

Subito la Salernitana si rende pericolosa con un’incursione di Bonazzoli in area. Il tiro di Lassana è deviato da Skorupski in angolo.

Il Bologna risponde presente con un tentativo di Sansone. Sepe ci mette i pugni. Ancora Salernitana sull’asse Lassana-Dia: l’ex Villarreal colpisce di testa, ma Skorupski è reattivo.

La squadra di Nicola è aggressiva, e riesce ad eludere il pressing alto dei felsinei: Bonazzoli tenta ancora la via del gol, ma fallisce mandando di poco al lato.

I campani sfondano molto dal lato destro: Lassana mette in mezzo per Dia, che manca il tempo per la conclusione.

Sansone è l’uomo più pericoloso dei rossoblù: giunto al limite dell’area, l’attaccante manda di poco alto. Partita dai ritmi intensi: Salernitana pericolosa su azione d’angolo. Bronn spedisce alto, di testa.

Il Bologna si fa vedere ancora in avanti, con Sansone: l’attaccante affronta Gyomber, sulla destra, e mette il pallone in mezzo. Arnautovic non riesce a deviare in porta.

Dia quasi combina un pasticcio, regalando palla allo stesso Sansone. Sepe bravo a fermarlo nell’uno contro uno.

Inizia la ripresa con un Bologna più propositivo: il neoentrato Soriano riceve da arnautovic e prova di testa. Palla fuori.

Sempre Soriano, lanciato a rete, propizia un rigore ai felsinei: Gyomber lo atterra in area, e per l’arbitro non ci sono dubbi.

Dagli undici metri, Arnautovic spiazza Sepe per l’1-0.

GOOALLLLL MARKOOOO



Arnautovic converts from the spot and puts the Rossoblù into the lead 🎯



❤️💙 1-0 🟤 (52')#BolognaSalernitana #WeAreOne pic.twitter.com/orFkSMjTTY — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) September 1, 2022

Nicola inserisce Candreva, e l’ex Lazio dà subito maggiore verve alla squadra. Sua una palla per Bonazzoli, che però spedisce alto.

Ancora Salernitana pericolosa su azione d’angolo: Bottheim salta più alto di tutti, ma manda fuori.

Candreva crossa per Fazio, che non riesce a calibrare il colpo di testa. Risponde ancora il Bologna con un’iniziativa di Sansone. Il suo destro è deviato in angolo.

Candreva è una spina nel fianco sulla fascia destra: suo il cross per Bottheim, che non centra la porta di testa.

Rossoblù che si spingono in attacco nel finale: Orsolini e Maggiore ci provano dalla distanza, ma entrambi calibrano male.

La Salernitana non molla, e trova il pareggio poco dopo. Ancora Candreva a trascinare i campani: suo il destro che impegna Skorupski sulla respinta. Sul pallone si avventa Dia, che insacca da due passi.

88' Goooooooooooooooooooool!!!!!!!! Dia regala il pareggio ai granata con un tocco sotto misura su respinta di Skorupski! #BolognaSalernitana 1-1 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) September 1, 2022

Finisce così in pareggio la sfida del Dall’Ara. La Salernitana centra il terzo risultato utile da inizio campionato, ed è in una posizione di centro classifica. Il Bologna cerca ancora la prima vittoria stagionale.

Highlights e video gol Bologna-Salernitana 1-1

Il tabellino di Bologna-Salernitana 1-1

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumi; Kasius (De Silvestri 45′), Dominguez (Aebischer 81′), Schouten, Vignato (Soriano 45′), Cambiaso (Lykogiannis 45′); Sansone (Orsolini 74′), Arnautovic. A disposizione: Bardi, Bagnolini, Sosa, Bonifazi, De Silvestri, Lykogiannis, Mbaye, Moro, Ferguson, Soriano, Aebischer, Orsolini, Zirkzee, Barrow. Allenatore: Mihajlovic.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn (Valencia 76′), Gyomber, Fazio; Mazzocchi, Lassana Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Bradaric (Candreva 54′); Bonazzoli (Bottheim 63′), Dia. A disposizione: Micai, Fiorillo, Sambia, Botheim, Valencia, Kristoffersen, Kastanos, Capezzi, Motoc, Iervolino, Candreva, Pirola. Allenatore: Nicola.

Marcatori: 52′ Arnautovic (rigore, B), 88′ Dia (S)

Arbitro: Ghersini (Genova)

Ammoniti: Gyomber (S), Medel (B), De Silvestri (B), Vilhena (B)