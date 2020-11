Video Gol Highlights Bologna-Napoli 0-1: sintesi 8-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Bologna-Napoli 0-1, 7° Giornata Serie A: segna Osimhen, gol annullato a Osimhen dal Var

Il Napoli batte il Bologna allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel posticipo pomeridiano della settima giornata di Serie A.

I partenopei cancellano la sconfitta della scorsa settimana rilanciandosi in classifica e, soprattutto, chiudendo nel miglior modo possibile questo tour de force.

I felsinei si avvicinano sempre più al record del Bordeaux del 1960, visto che ormai sono arrivati a quaranta partite consecutive con porta violata.

La sintesi di Bologna-Napoli 0-1, 7° Giornata Serie A

E’ una partita divertente nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa provano a fare possesso palla partendo dal basso, mentre gli ospiti pressano in maniera asfissiante e sono micidiali nel ripartire in contropiede con i quattro attaccanti.

Ci provano Insigne e Mertens, ma senza grande cinismo e non riuscendo a sfruttare l’incontenibile Lozano, che al 23′ minuto salta Denswil e mette in mezzo per Osimhen, che sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio di testa.

I padroni di casa provano a reagire, ma si sbilanciano troppo, lasciando praterie per gli ospiti, che in contropiede potrebbero raddoppiare con i tentativi di Mertens e Insigne, che però non sembrano essere in serata di grazia.

Il secondo tempo inizia subito con il botto, cioè con il raddoppio degli ospiti al 49′ minuto con Koulibaly, che approfitta della dormita della difesa avversaria sugli sviluppi di un calcio d’angolo, annullato dal Var per fallo di mano di Osimhen.

Nonostante il pericolo scampato, i padroni di casa non riescono proprio a giocare la palla, soprattutto per merito degli ospiti, che dominano in tutti i reparti attaccando la porta di Skorupski con Insigne, che si conferma poco incisivo in fase di conclusione.

Nel finale i padroni di casa finalmente si fanno vedere in attacco con una tripla occasione: prima Orsolini la spara addosso a Ospina, poi Palacio ci prova a ribadire in rete e viene murato da Hysaj e infine Svanberg non trova la porta al termine di questa azione rocambolesca; ancora decisivo Ospina sempre su Palacio.

Video Gol Highlights di Bologna-Napoli 0-1, 7° Giornata Serie A

Il tabellino di Bologna-Napoli 0-1, 7° Giornata Serie A

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil (Dal 70′ Vignato); Schouten, Dominguez (Dal 63′ Svanberg); Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano (Dal 75′ Politano), Mertens (Dal 75′ Zielinski), L. Insigne (Dal 83′ Elmas); Osimhen (Dal 83′ Petagna). All. Gattuso

Arbitro: Pasqua di Nocera Inferiore

Gol: 23′ Osimhen (N), 50′ Koulibaly (N)

Assist: Lozano,

Ammoniti: Dominguez, Danilo, Schouten

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS