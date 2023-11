Video Gol Highlights Bologna-Lazio 1-0: Sintesi 3-11-2023

Video Gol e Highlights Bologna-Lazio 1-0, 11° Giornata Serie A: decide la rete di Ferguson

Il Bologna batte la Lazio allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel primo anticipo del venerdì dell’undicesima giornata di Serie A.

Decimo risultato utile consecutivo per i felsinei, che si portano a quota diciotto punti in classifica fermando i biancocelesti, che pur arrivavano da tre vittorie consecutive.

Sintesi di Bologna-Lazio 1-0

Out De Silvestri, El Azzouri e Soumaoro per Thiago Motta, che ritrova Posch dal primo minuto in difesa con Beukema, Calafiori e Lykogiannis a protezione di Skorupski, conferma Freuler, Aebischer e Ferguson a centrocampo, così come Orsolini e Saelemaekers in attacco con Zirkzee.

Assente Casale per Maurizio Sarri, che schiera Patric e Lazzari in difesa con Romagnoli e Marusic davanti a Provedel, conferma Rovella e Guendouzi con Luis Alberto in mediana e sceglie Pedro e Castellanos in attacco con Felipe Anderson.

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Sono due squadre che si somigliano molto, visto che sanno far girare bene la palla, ma risultano compatte in fase difensiva, tanto da chiudere bene tutti gli spazi.

Le uniche occasioni della prima frazione di gioco sono due conclusioni di Castellanos e Zirkzee, che mancano l’appuntamento con il gol da buona posizione, mentre viene ammonito Pedro.

Il secondo tempo si apre subito forte con la rete di Ferguson, che sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio al 47′ minuto al termine di un bellissimo contropiede.

Basta il goal di Ferguson per regalare 3️⃣ punti al Bologna 💥 #BolognaLazio #SerieATIM 💎 pic.twitter.com/sgw6x7imVS — Lega Serie A (@SerieA) November 3, 2023

Gli ospiti non riescono a reagire anche perché i padroni di casa sono bravi a gestire i vari momenti della partita tra le sostituzioni che vedono coinvolti Pellegrini, Pedro, Immobile, Moro, Kristiansen, Ndoye, Kamada e Isaksen subentrare per Marusic, Pedro, Castellanos, Aebischer, Lykogiannis, Saelemaekers, Guendouzi e Felipe Anderson.

Si lotta a centrocampo, come dimostrano le ammonizioni di Isaksen, Ferguson, Romagnoli, Beukema, Luis Alberto, Zaccagni, mentre nel finale c’è spazio anche per Fabbian al posto di Zirkzee.

Highlights e Video Gol di Bologna-Lazio 1-0:

Tabellino di Bologna-Lazio 1-0

https://streamable.com/lrt2cm

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis 6 (36′ st Kristiansen); Freuler, Aebischer 6 (28′ st Moro); Orsolini, Ferguson, Saelemaekers 6,5 (36′ st Ndoye); Zirkzee 7 (45’+3 st Fabbian).

Allenatore: Motta



Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic 5 (3′ st Pellegrini); Guendouzi 5,5 (36′ st Kamada), Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson 5 (36′ st Isaksen), Castellanos 5,5 (12′ st Immobile), Pedro 5 (12′ st Zaccagni).

Allenatore: Sarri



Arbitro: La Penna

Marcatori: 1′ st Ferguson (B)

Ammoniti: Pedro (L), Ferguson (B), Romagnoli (L), Beukema (B), Luis Alberto (L), Zaccagni (L), Isaksen (L)

Espulsi: