Video Gol Highlights Bologna-Juventus 3-3: Sintesi 20-5-2024

Out Ferguson e Zirkzee per Thiago Motta, che schiera Posch, Lucumì, Calafiori e Kristiansen in difesa davanti a Skorupski, in mediana sempre Aebischer e Urbanski con Freuler, in attacco Ndoye, Castro e Odgaard.

Non ci sono De Sciglio e Pogba per Paolo Montero, che punta su Gatti, Bremer e Danilo in difesa a protezione di Skorupski, a centrocampo scelti Miretti e Iling-Junior con Rabiot, Locatelli e Cambiaso, in attacco i soliti Chiesa e Vlahovic.

E’ una partita totalmente a senso unico nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa dominano in tutte le fasi di gioco contro avversari apatici, disorganizzati quasi, senza motivazioni.

Dopo il miracolo di Skorupski su Freuler, al 4′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Calafiori, che trova il gol del vantaggio con un bellissimo sinistro sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Gli ospiti non ci sono in campo, vanno in completa balia degli avversari, che ne approfittano macinando gioco ed occasioni con Aebischer, per poi raddoppiare al 12′ minuto con Castro, su assist di Ndoye e sponda di Urbanski.

Gli ospiti si innervosiscono, diventano cattivi e commettono tanti falli, come dimostrano i gialli a Miretti e Cambiaso.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Weah e Alcaraz al posto di Miretti e Cambiaso, e cambia radicalmente il copione della partita.

Infatti, gli ospiti hanno una reazione di rabbia ed orgoglio, prendono in mano il pallino del gioco ed iniziano ad attaccare a testa bassa.

Dopo il tentativo di Rabiot, però, al 53′ minuto i padroni di casa calano il tris con Calafiori, che si regala una clamorosa doppietta sfruttando un brutto errore della difesa avversaria.

Vengono ammoniti Danilo e Bremer, entrano Saelemaekers, Milik, Orsolini, Fabbian, Fagioli, Beukema e El Azzouzi al posto di Castro, Vlahovic, Odgaard, Urbanski, Rabiot, Calafiori e Freuler.

Al 77′ minuto gli ospiti accorciano con una furbata di Chiesa, che approfitta dell’errore colossale di Lucumì.

E al 83′ minuto, dopo il giallo a Aebischer, addirittura gli ospiti riaprono il risultato con il capolavoro di Milik su calcio di punizione.

Per poi finire con la rimonta completata al 85′ minuto con il mancino a giro di Yildiz.

Nel finale gli ospiti tentano addirittura di ribaltarla, ma Aebischer salva tutto su Chiesa, viene ammonito Fagioli

