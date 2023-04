Video Gol Highlights Bologna-Juventus 1-1: Sintesi 30-4-2023

Video Gol e Highlights Bologna-Juventus 1-1, 32° Giornata Serie A: segnano Orsolini e Milik, al quale Skorupski para anche un rigore

Solo un pareggio tra Bologna e Juventus allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel posticipo serale della trentaduesima giornata di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno.

I bianconeri tornano a fare punti dopo tre sconfitte consecutive portandosi a quota sessanta punti in classifica.

Anche i felsinei tornano a fare punti dopo la sconfitta della scorsa settimana portandosi a quota quarantacinque punti in classifica.

Sintesi di Bologna-Juventus 1-1

Out Arnautovic, Sansone e Soriano per Thiago Motta, che schiera Posch, Soumaoro, Lucumì e Kyriakopoulos a protezione di Skorupski, in mediana Moro, Schouten e Dominguez, in attacco Ferguson e Orsolini giocano ai lati di Barrow.

Non ci sono Di Maria, Ihattaren, Kaio Jorge e Kean per Massimiliano Allegri, che schiera Cuadrado, Gatti, Danilo e Alex Sandro in difesa davanti a Szczesny, a centrocampo Fagioli, Locatelli e Rabiot, mentre in attacco Chiesa e Kostic ai lati di Milik.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa rimangono sul pezzo dimostrandosi ordinati e compatti in fase difensiva, nonché organizzati nel ripartire in attacco.

Dopo l’ammonizione di Posch, al 10′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Orsolini, che trova il gol del vantaggio trasformando il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Danilo, ravvisato dal VAR.

Grande reazione da parte degli ospiti, che alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria rendendosi pericolosi con Fagioli e Milik, che al 31′ minuto si fa parare da Skorupski il calcio di rigore fischiato dall’arbitro grazie al VAR per fallo di Lucumì.

Nel finale ci provano ancora Fagioli e Barrow più volte, ma i portieri risultano attenti, mentre viene ammonito Kyriakopoulos.

Nel secondo tempo gli ospiti provano ad accelerare nel gioco, mentre i padroni di casa si abbassano un po’ troppo per chiudere tutti gli spazi.

Viene ammonito Rabiot, ci prova Orsolini e Soule e Iling-Junior sostituiscono Fagioli e Kostic prima del gol del pareggio di Milik al 61′ minuto su assist di Chiesa.

⏱️ FT | 🇵🇱 𝕄𝕚𝕝𝕚𝕜 𝕣𝕚𝕤𝕡𝕠𝕟𝕕𝕖 𝕒 𝕆𝕣𝕤𝕠𝕝𝕚𝕟𝕚 🇮🇹#BolognaJuve pic.twitter.com/8COoUkG6zQ — Lega Serie A (@SerieA) April 30, 2023

La partita continua ad essere piacevole, visto che ci provano Iling-Junior e Posch, poi entrano in campo Zirkzee, Cambiaso e Miretti al posto di Dominguez, Kyriakopoulos e Chiesa.

I padroni di casa alzano il baricnetro e si rendono pericolosi Barrow e Orsolini, poi anche Aebischer, entrato al posto di Ferguson quando subentrano Medel, Vlahovic e Paredes per Moro, Milik e Locatelli.

Nel finale Soule è clamorosamente poco cinico da ottima posizione, De Silvestri sostituisce Posch e viene ammonito Paredes prima del quasi autogol di Medel.

Highlights e Video Gol di Bologna-Juventus 1-1:

Tabellino di Bologna-Juventus 1-1

Bologna (4-3-3): Skorupski 8; Posch 6,5 (42′ st De Silvestri sv), Lucumì 6, Soumaoro 6,5, Kyriakopoulos 6,5 (22′ st Cambiaso 6); Moro 6,5 (36′ st Medel sv), Schouten 6, Dominguez 6 (22′ st Zirkzee 6,5); Orsolini 7, Barrow 6, Ferguson 6 (36′ st Aebischer 6,5). A disp.: Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis, Pyythia. All.: Motta 6,5.



Juventus (3-5-2): Szczesny 6; Gatti 5,5, Danilo 5,5, Alex Sandro 6; Cuadrado 6, Fagioli 6 (13′ st Soulé 5,5), Locatelli 5,5 (37′ st Paredes sv), Rabiot 6, Kostic 5,5 (13′ st Iling 6); Milik 6,5 (37′ st Vlahovic sv), Chiesa 5 (25′ st Miretti 6). A disp.: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Bremer, Bonucci, Rugani, Pogba. All.: Allegri 6.



Arbitro: Sozza

Marcatori: 10′ rig. Orsolini (B), 15′ st Milik (J)

Ammoniti: Posch, Kyriakopoulos (B); Rabiot, Paredes (J)

Espulsi: nessuno

Note: 30′ Skorupski (B) para un rigore a Milik (J)