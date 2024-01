Video Gol Highlights Bologna-Genoa 1-1: Sintesi 5-1-2024

Video Gol e Highlights Bologna-Genoa 1-1, 19° Giornata Serie A: segnano Gudmundsson e De Silvestri

Solo un pareggio tra Bologna e Genoa allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel primo anticipo del venerdì della diciannovesima giornata di Serie A.

Si chiude con un punto il meraviglioso girone di ritorno di entrambe le squadre, con i felsinei che si portano a quota trentadue punti e i grifoni, con il quarto risultato utile consecutivo, racimolano ventuno punti in classifica.

Bologna-Genoa

Sintesi di Bologna-Genoa 1-1

Out El Azzouzi, Ferguson, Karlsson, Ndoye e Soumaoro per Thiago Motta, che schiera Lucumì, Lykogiannis, Posch e Calafiori in difesa a protezione di Ravaglia, conferma Urbanski a centrocampo, dove lancia Fabbian con Moro, Freuler e Orsolini, mentre in attacco c’è il solito Zirkzee.

Non ci sono Leali, Strootman e Thorsby per Alberto Gilardino, che punta su Dragusin, Vogliacco e Vasquez in difesa davanti a Martinez, a centrocampo ci sono Sabelli, Malinovskyi, Badelj e Frendrup, mentre in attacco giocano Gudmundsson, Messias e Ekuban.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti sono bravi a difendersi con ordine e compattezza, per poi ripartire in contropiede.

Dopo un tentativo di Orsolini e il giallo a Posch, al 20′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Gudmundsson, che trova il gol del vantaggio direttamente da calcio di punizione.

I padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, prendono in mano il pallino del gioco, affossano gli avversari nella propria metà campo, rendendosi pericolosi con Urbanski e Zirkzee, mentre viene ammonito Vasquez.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Saelemaekers, Aebischer, Kristiansen e Retegui al posto di Ekuban, Urbanski, Moro e Lykogiannis.

Dopo il giallo a Retegui, ci provano Zirkzee e Aebischer e viene annullata la rete a Calafiori, sulla respinta del portiere alla conclusione di Saelemaekers, al 76′ minuto per posizione di fuorigioco, confermata dal VAR.

Vengono ammoniti Sabelli e Zirkzee, in mezzo Matturro e De Silvestri subentrano a Vasquez e Posch, mentre Martinez fa il fenomeno prima su Calafiori e poi proprio su Zirkzee.

Nel finale al 95′ minuto i padroni di casa pareggiano con De Silvestri, su assist di Saelemaekers, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, prima della clamorosa traversa di Gudmundsson su calcio di punizione.

FT | De Silvestri allo scadere salva il @Bolognafc1909 e risponde al gol di Gudmundsson rompendo il muro del @GenoaCFC! 👀🔥#BolognaGenoa pic.twitter.com/ViNP812DKf — Lega Serie A (@SerieA) January 5, 2024

Highlights e Video Gol di Bologna-Genoa 1-1:

Tabellino di Bologna-Genoa 1-1

Marcatori: 20’ pt Gudmundsson (G), 50’ st De Silvestri (B).

Assist: 50’ st Saelemaekers (B).

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch (42’ st De Silvestri), Lucumi, Calafiori, Lykogiannis (9’ st Kristiansen); Moro (9’ st Aebischer), Freuler; Orsolini, Fabbian, Urbanski (9’ st Saelemaekers); Zirkzee.



GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Vogliacco, Vasquez (39’ st Matturro); Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovski, Messias (32’ st Haps); Ekuban (24’ st Retegui), Gudmundsson.



Arbitro: Colombo di Como.

Ammoniti: 19’ pt Posch (B), 40’ pt Vasquez (G), 26’ st Retegui (G), 34’ st Sabelli (G), 43’ st Zirkzee (B), 52’ st Kristiansen (B).