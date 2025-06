Dove vedere Juventus – Manchester City in diretta Tv, Streaming e Probabili Formazioni

Juventus e Manchester City si sfidano giovedì 26 giugno alle ore 21:00 a Orlando in un match che vale il primo posto nel Girone G del Mondiale per Club.

Tutto pronto per la sfida decisiva tra Juventus e Manchester City, in programma giovedì al Camping World Stadium di Orlando, nell’ultima giornata del Gruppo G del FIFA Club World Cup 2025.

Entrambe le formazioni hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale grazie alle due vittorie ottenute nelle prime due partite ma adesso l’obiettivo è chiudere al primo posto il girone.

Entrambe le squadre sono a punteggio pieno con 6 punti ma a guidare momentaneamente la classifica è la Juventus, forte di una migliore differenza reti grazie ai gol segnati nelle prime due giornate. Dopo il travolgente 5-0 all’Al Ain e il netto successo per 4 a 1 contro il Wydad i bianconeri arrivano a questa sfida con grande fiducia.

Il Manchester City, dal canto suo, ha risposto con un altrettanto dominante 6-0 sugli emiratini, confermando ancora una volta la profondità e l’efficienza della rosa di Pep Guardiola, anche senza forzare troppo i ritmi.

Il match si preannuncia spettacolare e decisivo: chi vincerà si garantirà un tabellone più favorevole negli ottavi, mentre in caso di pareggio, sarà la Juve a mantenere la vetta del girone per il maggior numero di reti realizzate.

Un potenziale duello tra giganti europei, che potrebbe anche rivelarsi l’anteprima di una finale anticipata. Tutti gli occhi saranno puntati su Orlando per questo scontro ad alta quota.

Juventus a caccia del primato nel girone: imbattuta da 7 partite e tabù Man City

La Juventus si presenta alla sfida contro il Manchester City forte di una striscia positiva che alimenta fiducia e ambizioni: i bianconeri sono infatti imbattuti da sette gare ufficiali tra tutte le competizioni, con un bilancio di 5 vittorie e 2 pareggi.

La squadra di Igor Tudor inoltre può contare anche su un recente trend favorevole proprio contro i Citizens. La Juve ha vinto gli ultimi tre scontri diretti con il club inglese, incluso il prezioso 2-0 conquistato in Champions League a dicembre 2024, match in cui fu evidente la superiorità tattica dei torinesi.

Dove vedere Juventus – Manchester City in Diretta Tv e Streaming:

La partita Juventus – Manchester City di Giovedì 26 Giugno alle ore 21:00 sarà visibile gratuitamente in diretta Streaming su Dazn.



Basterà infatti registrarsi sulla piattaforma di DAZN e scaricare l’app su pc, smartphone e tablet per avere accesso allo streaming in diretta di tutte le partite.

La telecronaca di Juventus – Manchester City sarà affidata a Ricky Buscaglia.a

Mediaset, grazie a un accordo di sublicenza trasmetterà in co-esclusiva una partita al giorno in chiaro.

Juventus – Manchester City sarà visibile in Diretta Tv in chiaro anche su Canale 5 ed in streaming sul sito Sportmediaset.it.

Probabili Formazioni di Juventus – Manchester City:

Situazione infermeria Juventus: mister Tudor deve fare i conti con diverse assenze. Mattia Perin (mano), Juan Cabal e Bremer (ginocchia) oltre ad Arkadiusz Milik (muscolare) sono ancora ai box. In ripresa Manuel Locatelli, che ha smaltito il problema alla caviglia ed è rientrato in campo contro il Wydad: potrebbe partire titolare o lasciare spazio ancora una volta al tandem McKennie-Thuram.

Il tecnico bianconero sembra intenzionato a confermare per la terza volta consecutiva l’undici iniziale, con Cambiaso e Costa sugli esterni e il trio offensivo composto da Francisco Conceição, Kenan Yildiz e Randal Kolo Muani, quest’ultimo in grande spolvero.

Manchester City e la variabile Rodri: il club di Guardiola recupera pezzi importanti. Rodri, rientrato da un grave infortunio al ginocchio, ha collezionato due spezzoni da mezz’ora e potrebbe finalmente partire titolare. Ancora out Rico Lewis, squalificato per altre due giornate, mentre è in dubbio Claudio Echeverri (distorsione alla caviglia).

Possibile chance dal 1’ per i nuovi innesti Reijnders, Ait-Nouri e Cherki, mentre Ederson, Dias, Foden, Savinho e Marmoush scalpitano per tornare tra i titolari dopo aver riposato contro Al-Ain. In attacco, come sempre, ci sarà Erling Haaland.

Juventus: Di Gregorio; Savona, Kelly, Kalulu; Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani

Manchester City: Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Rodri, Reijnders; Savinho, Foden, Marmoush; Haaland