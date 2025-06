Calciomercato Serie A: Como vicino a Morata

Fabregas spinge per il colpo di mercato in attacco: trattativa avanzata per portare Alvaro Morata a Como.

Alvaro Morata potrebbe essere il nuovo grande colpo del Como Calcio in vista della prossima stagione di Serie A. A spingere per il suo arrivo è Cesc Fabregas, ex compagno di squadra ai tempi del Chelsea e oggi allenatore del club lariano. I due hanno condiviso momenti importanti in Premier League e mantengono ancora oggi un forte legame personale.

Secondo fonti vicine alla società, Fabregas avrebbe contattato direttamente Morata per proporgli di unirsi al Como. L’attaccante spagnolo, attualmente in uscita dal Milan, avrebbe dato una risposta positiva, aprendo concretamente alla possibilità di trasferirsi in Italia.

L’esperienza turca di Morata al Galatasaray

Dal febbraio 2024, Morata al Galatasaray ha attraversato un periodo difficile. Il prestito, originariamente previsto fino a inizio 2026, potrebbe concludersi anticipatamente per permettere all’ex Juventus di abbracciare una nuova sfida in Serie A.

I rapporti tesi con Conceiçao al Milan

L’avventura di Morata al Milan si è conclusa bruscamente, principalmente a causa dei difficili rapporti con l’allenatore Sergio Conceiçao. Nonostante il passato positivo con Massimiliano Allegri alla Juventus, dove ha disputato alcune delle sue migliori prestazioni, l’esperienza rossonera non ha avuto l’epilogo sperato.

Como: una nuova opportunità in Serie A

Il Como calcio rappresenta ora l’opportunità per Morata di rilanciarsi nel campionato italiano, dopo l’esperienza turca e i contrasti milanesi della scorsa stagione.