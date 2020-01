Video Gol Highlights Bologna-Fiorentina 1-1: Benassi non basta, Orsolini nel recupero fa pari!

Risultato Bologna-Fiorentina 1-1, 18° giornata di Serie A: una magia di Benassi non basta, Orsolini nei minuti di recupero regala il pareggio con una punizione da posizione defilata!

Una partita che vede la formazione di casa più incisiva nei primi minuti, dopo una fase iniziale di studio. I viola comunque provano a costruire azioni offensive e alla mezz’ora vanno in vantaggio con una bella azione di Benassi, bravissimo a calciare al volo e infilare la sfera nell’angolo basso! Poi nei minuti di recupero arriva il pareggio dei rossoblu con un calcio di punizione di Orsolini da posizione defilata!

La sintesi di Bologna-Fiorentina 1-1, 18° giornata di Serie A

Partita che inizia con una fase di studio tra le due squadre. La formazione di casa è più incisiva, con gli ospiti che ogni tanto provano a farsi vedere in area di rigore.

Al dodicesimo minuto del primo tempo, rete annullata ai padroni di casa. Bella azione di Palacio che taglia in profondità, ma c’è il fischio dell’arbitro dopo un consulto con il VAR. Il calciatore argentino era in fuorigioco!

Due minuti più tardi si fa vedere Chiesa, con una finta ad ubriacare sia Poli che Bani, poi un destro a giro con palla deviata da Skorupski in calcio d’angolo!

Poco dopo la metà del primo tempo, pallone in profondità di Soriano che cerca Palacio. Ma è bravo ad uscire Dragowski e ad anticiparlo prima che possa mettere il pallone a terra!

Poi due minuti più tardi arriva il vantaggio degli ospiti! Benassi è bravissimo a coordinarsi al volo dopo una respinta della difesa rossoblu, con pallone indirizzato nell’angolino basso dopo aver preso il palo interno!

Poco dopo la mezz’ora prima reazione dei padroni di casa! Calcio d’angolo dalla destra, spizza Palacio e per poco Caceres non fa un’ autogol!

Ripresa che inizia con i rossoblu intenti ad arrivare al pareggio. Dopo appena un minuto Soriano serve Sansone, il quale prova una conclusione sul primo palo, ma Dragovski è attento e spedisce in angolo!

Due minuti dopo risposta degli ospiti, con Lirola che prova una conclusione sulla quale si distende meglio Skorupski!

Quindi verso il decimo, ci prova Sansone con una conclusione dai 20 metri, ma la palla termina alta sopra la traversa! Subito dopo un tiro cross di Palacio dalla zona destra con pallone di poco sopra la traversa e Dragovski leggermente fuori dai pali!

Pressing dei viola, con Chiesa che recupera palla, serve Vlahovic il quale calcia con il sinistro alto sopra la traversa!

Verso la metà della ripresa una palla persa da Lirola, innesca Sansone che arriva in area di rigore e calcia, ma Dragovski è bravo a respingere!

Sul forte opposto azione importante con un passaggio filtrante per Chiesa che si trova a tu per tu con Skorupski, ma non riesce a superarlo in uscita!

Poco dopo la mezz’ora assist di Sansone per Santander, il quale controlla il pallone se lo aggiusta e poi calcia dal limite. La sfera termina abbastanza a lato della porta difesa da Skorupski!

Verso l’ottantesimo punizione di Pulgar dal limite dell’area, con pallone che accarezza l’esterno dell’area di rigore!

A cinque minuti dal termine, punizione di Orsolini che mette al centro, Bani devia ma Dragovski è attento e respinge il suo tentativo!

Nei minuti di recupero, ottima azione di Santander che recupera palla e costringe Pezzella al fallo. Sul calcio di punizione seguente, dalla zona destra dell’area di rigore Orsolini realizza il pareggio!

Video Gol Highlights

Gli highlights della partita sono visibili nel canale ufficiale della Serie A

Il tabellino di Bologna-Fiorentina 1-1, 18° giornata di Serie A

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil (76° s.t. Skov Olsen); Poli (58° s.t. Santander), Medel (83° s.t. Svanberg); Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli (90° s.t. Ceccherini), Dalbert (82° s.t. Venuti); Vlahovic (67° s.t. Boateng), Chiesa. All. Iachini

Arbitro: Valeri (Roma)

Reti: 27° p.t. Benassi (F), 94° s.t. Orsolini (B)

