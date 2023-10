Video Gol Highlights Bologna – Empoli 3-0 e Sintesi 01-10-2023

Video Gol e Highlights di Bologna – Empoli 3-0, 7° giornata Serie A 2023/24: la doppietta di Orsolini dà i tre punti agli emiliani!

Una partita che ha visto gli ospiti giocarsela a viso aperto. Consci della loro situazione di classifica e della necessità di fare punti per non perdere il treno della salvezza, hanno giocato con coraggio e creando diverse occasioni!

Ma poi la maggior classe di elementi come Riccardo Orsolini sono state decisive per portare il risultato dalla sponda rossoblu. Un Hat trick per il calciatore rossoblu, che si porta a casa il pallone e lancia la sfida a distanza con Lautaro Martinez. Il prossimo sabato ci sarà lo scontro a S.Siro tra questi due grandi giocatori!

Bologna-Empoli, 7° giornata di Serie A 2023/24

Sintesi di Bologna – Empoli 3-0:

Match che vede partire forte gli ospiti, vista una situazione di classifica non proprio esaltante. Dopo il primo successo e la prima rete realizzata contro la Salernitana, vogliono dar seguito a quella prestazione.

Al quarto minuto ci provano con Ebuehi che impegna Skorupski su azione d’angolo. Qualche minuto dopo per i toscani è la volta di Caputo che prova una conclusione da posizione defilata, ma il numero uno rossoblu è attento e blocca il tentativo.

Poco dopo il quarto d’ora sale in cattedra Orsolini. Dapprima l’azzurro carica il mancino dal limite dell’area con la sfera che termina di poco alta sopra la traversa. Quindi Ndoye scatta alle spalle della difesa, entra in area e tira verso la porta, ma Berisha si oppone in tuffo!

VANTAGGIO DEL BOLOGNA! Splendida azione di Orsolini, il quale controlla la sfera, si libera di Walukiewicz con un numero e di sinistro batte Berisha!

Tre minuti dopo reazione immediata degli ospiti. Maleh è bravo a concludere da centro area, ma sfortunatamente per lui la conclusione finisce sul palo esterno!

Passano ancora altri tre minuti e ancora gli ospiti pericolosi. Questa volta è Baldanzi, il quale colpisce con un destro velenoso da fuori area, ma Skorupski si distende ed intercetta la sfera!

Quando mancano otto minuti al termine della prima frazione, ai toscani viene annullata una rete di Caputo con la testa per evidente posizione irregolare di Ebuehi.

Prima della chiusura del primo tempo occasione per i padroni di casa! Ndoye conduce un contropiede,assit per Zirkzee, il quale effettua una conclusione neutralizzata da Berisha!

Ripresa che vede ancora gli ospiti provare a colpire. Calcio d’angolo di Marin, conclusione di piatto al volo di Caputo che chiama all’intervento Skorupski!

Tre minuti più tardi i rossoblu si fanno vedere minacciosi dalle parti di Berisha! Conclusione di Orsolini, il cui effetto diventa un assist per Ferguson, il quale colpisce di testa da distanza ravvicinata, ma trova l’estremo difensore toscano attento a rispondere!

Quasi al ventesimo minuto calcio d’angolo di Cancellieri, il pallone termina sul secondo palo verso Caputo, il quale non trova la porta da dentro l’area!

RADDOPPIO DEL BOLOGNA! A metà della ripresa Orsolini riceve un assist da Ferguson, controlla la sfera e da posizione defilata batte Berisha in uscita!

Al venticinquesimo minuto Kristansen effettua un cross, quindi Ferguson prova la deviazione verso la porta, trovando un attento Berisha!

A due minuti dal termine Maleh controlla un pallone su lancio dalla destra, effettua un cross in area e trova la testa di Destro, il quale spedisce la sfera alta sopra la traversa!

TRIS DEL BOLOGNA! El Azzouzi dopo aver fatto partire l’azione, si ricava uno spazio sulla destra, serve all’indietro Orsolini, il quale con il piatto sinistro al volo spedisce il pallone alle spalle di Berisha!

La partita termina sul 3-0 per i rossoblu.

Highlights e Video Gol di Bologna – Empoli 3-0 :

Tabellino di Bologna – Empoli 3-0 :

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski – Corazza (68′ st De Silvestri), Beukema, Calafiori, Kristansen – Freuler (68′ st Aebisher), Moro (54′ st El Azzouzi) – Orsolini, Ferguson, Ndoye (86′ st Lykogiannis) – Zirkzee (6′ st van Hooijdonk). Allenatore: Motta

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha – Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace (69′ st S.Bastoni) – Marin, Ranocchia (59′ st Fazzini), Maleh – Baldanzi (69′ st Destro)- Cambiaghi (59′ st Cancellieri), Caputo (79′ st Shpendi). Allenatore: Andreazzoli

Arbitro: Maresca (Napoli)

Marcatori: 21′ pt Orsolini (B), 66′ st Orsolini (B), 93′ st Orsolini (B)

Assist: 66′ st Ferguson (B), 93′ st El Azzouzi

Ammoniti: Corazza (B), Cacace (E), Walukiewicz (E), Ranocchia (E), El Azzouzi (B), Cancellieri (E)

Espulsioni: –