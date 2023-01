Video Gol Highlights Bologna-Cremonese 1-1: Sintesi 23-1-2023

Video Gol e Highlights Bologna-Cremonese 1-1, 19° Giornata Serie A: segna Okereke, VAR protagonista, autorete di Chiriches

Solo un pareggio tra Bologna e Cremonese allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel primo posticipo del lunedì della diciannovesima giornata di Serie A.

Secondo risultato utile consecutivo per i felsinei, che si portano a quota ventitré punti in classifica.

Un punto che non serve veramente a niente per i lombardi, sempre più ultimi con otto punti in classifica dopo le ultime quattro sconfitte consecutive.

Sintesi di Bologna-Cremonese 1-1

Out Arnautovic, Bonifazi, De Silvestri, Medel e Sansone per Thiago Motta, che schiera Posch, Soumaoro, Lucumì e Lykogiannis in difesa davanti a Skorupski, conferma in mediana i vari Moro, Dominguez, Ferguson e Soriano, mentre recupera Barrow in attacco con Orsolini.

Torna Chiriches per la difesa di Davide Ballardini, completata da Ferrari e Vasquez a protezione di Carnesecchi, con Sernicola e Valeri sulle fasce e ancora Castagnetti in mediana al fianco di Pickel e Meite. In attacco gioca Ciofani con Okereke.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza per poi tentare di ripartire in contropiede.

Gli unici tentativi sono di Orsolini e Posch, ma sono troppo facili per Carnesecchi, mentre viene ammonito Chiriches.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Zirkzee per Barrow, ma gli ospiti alzano il baricentro e cominciano a rispondere al gioco avversario.

Infatti, al 50′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Okereke, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Dominguez ravvisato dal VAR.

Grandissima reazione da parte dei padroni di casa che si rendono pericolosi proprio con Dominguez e poi al 55′ minuto pareggiano grazie all’autogol di Chiriches, che devia sfortunatamente la palla con un rimpallo sul tentativo di rilancio di Ferrari in area di rigore.

⏱️ FT | Termina in parità la sfida del Dall’Ara! 🤝#BolognaCremonese 1️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/qCjj59WHq2 — Lega Serie A (@SerieA) January 23, 2023

Spazio a Tsadjout, Afena-Gyan, Benassi, Buonaiuto, Cambiaso e Schouten al posto di Okereke, Ciofani, Castagnetti, Valeri, Lykogiannis, che impegna ancora Carnesecchi prima di uscire, e Dominguez.

Ci provano inutilmente Orsolini e Ferguson, mentre vengono ammoniti Vasquez, Carnesecchi, Soumaoro, Skorupski, Buonaiuto e Pickel.

Nel finale Orsolini inizia una sfida nella sfida con Carnesecchi, che si dimostra un fenomeno risultando decisivo più volte con le sue parate, mentre Ferguson viene fermato dal palo.

Tabellino di Bologna-Cremonese 1-1

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis (79′ Cambiaso); Dominguez (79′ Schouten), Moro; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow (46′ Zirkzee). All. Thiago Motta.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Castagnetti (61′ Benassi), Meïté, Valeri (70′ Buonaiuto); Okereke (90′ Tsadjout), Ciofani (61′ Afena-Gyan). All. Ballardini.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido.

Gol: 50′ rig. Okereke (C), 55′ aut. Chiriches (B).

Assist: -.

Note – Recupero: 0+7. Ammoniti: Chiriches, Soumaoro, Pickel, Skorupski, Vasquez, Carnesecchi, Buonaiuto.