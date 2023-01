Video Gol Highlights Bologna-Atalanta 1-2: Sintesi 9-1-2023

Video Gol e Highlights Bologna-Atalanta 1-2, 17° Giornata Serie A: segnano Orsolini, Koopmeiners e Hojlund

L’Atalanta batte il Bologna allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nel posticipo serale del lunedì della diciassettesima giornata di Serie A.

I bergamaschi tornano alla vittoria dopo quattro partite, in cui avevano collezionato solo un punti, e con il secondo risultato utile consecutivo si portano a quota trentuno punti in classifica.

I felsinei perdono la seconda partita consecutiva, subendo una rimonta che significa diciannove punti in classifica.

Sintesi di Bologna-Atalanta 1-2

Assenti Bonifazi, Barrow, Arnautovic, De Silvestri e Zirkzee per Thiago Motta, che schiera Posch, Lucumì, Soumaoro e Lykogiannis in difesa davanti a Skorupski, conferma Medel, Dominguez e Ferguson in mediana e lancia Orsolini, Sansone e Soriano in attacco.

Intera rosa a disposizione per Gian Piero Gasperini, che punta su Toloi, Palomino e Scalvini a protezione del rientrante Musso a porta, ritrova Hateboer a centrocampo con De Roon, Pasalic, Koopmeiners e Ruggeri e lancia Hojlund in attacco con Zapata.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero intensi. Le due squadre pressano con aggressività gli avversari e sono bravissime a ripartire in contropiede.

Al 6′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio al primo tiro in porta con Orsolini, che ribadisce in rete sulla respinta di Musso.

Gli ospiti provano a reagire, ma i padroni di casa sono perfetti in fase difensiva e letali nel ripartire in contropiede, rendendosi pericolosi con Orsolini, Medel e Lykogiannis, rischiando sui tentativi di Palomino e Zapata.

Dopo il giallo a De Roon, ha una buona occasione Hojlund, ma non trova la porta da buona posizione, mentre viene ammonito Pasalic.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Zappacosta e Boga al posto di Pasalic e Hateboer e gli effetti si vedono subito.

Infatti, al 47′ minuto gli ospiti pareggiano subito con un bolide di Koopmeiners, che segna su assist proprio di Boga.

Entra anche Ederson per Zapata e gli ospiti completano la rimonta ribaltando il risultato al 58′ minuto con Hojlund, che sfrutta una meravigliosa giocata di un Boga davvero imprendibile.

⏱️ FT | Il 𝘔𝘰𝘯𝘥𝘢𝘺 𝘕𝘪𝘨𝘩𝘵 è della 𝘿𝙀𝘼! 🖤💙#BolognaAtalanta pic.twitter.com/D39mqyh9yH — Lega Serie A (@SerieA) January 9, 2023

Dopo il giallo a Medel c’è spazio anche per Cambiaso, Schouten, Aebischer, subito pericoloso, Pyythia e Demiral, che subentrano per Posch, Medel, Soriano, Ferguson e Palomino.

Nel finale vengono ammoniti Lykogiannis e Dominguez, che non trova la porta da ottima posizione, e Djimsiti rileva Toloi e Skorupski alza la saracinesca su Zappacosta.

Highlights e Video Gol di Bologna-Atalanta 1-2:

Tabellino di Bologna-Atalanta 1-2

Marcatori: 6’ pt Orsolini (B), 2’ st Koopmeiners (A), 13’ st Hojlund (A).

Assist: 2’ st Boga (A).

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch (37’ Cambiaso), Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Medel (24’ st Schouten), Ferguson (24’ st Pyythia); Dominguez, Soriano (23’ st Aebischer), Orsolini; Sansone. All. Thiago Motta.

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Toloi (43′ st Djimsiti), Palomino (32’ st Demiral), Scalvini; Hateboer (1’ st Zappacosta), De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic (1’ st Boga); Hojlund, Zapata (11’ st Ederson). All. Gasperini.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.

Ammoniti: 26’ pt De Roon (A), 38’ pt Pasalic (A), 21’ st Medel (B), 49′ st Dominguez (B).