Video Gol Highlights Bologna-Atalanta 1-0: Sintesi 23-12-2023

Il Bologna batte l’Atalanta allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna nella diciassettesima giornata di Serie A.

Clamorosa vittoria dei felsinei, che vincono uno scontro diretto e sono sempre più quarti in classifica con trentuno punti grazie al quarto risultato utile consecutivo, nonché terza vittoria nelle ultime cinque, fermando i bergamaschi dopo due vittorie consecutive.

Out Karlsson e Soumaoro per Thiago Motta, che ritrova finalmente Lucumì in difesa con Posch, Beukema e Calafiori davanti a Skorupski, i soliti Moro, Ferguson e Freuler in mediana, confermati Ndoye e Saelemaekers in attacco con Zirkzee.

Non ci sono Palomino, Toloi e Toure per Gian Piero Gasperini, che punta su Scalvini, Djimsiti e Kolasinac in difesa a protezione di Carnesecchi, si rivede Hateboer a centrocampo con De Roon, Ederson, Koopmeiners e Ruggeri, mentre in attacco giocano De Ketelaere e Lookman.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi. C’è grande aggressività nelle due squadre, bravissime e qualitative nel possesso palla, ma anche ben strutturate in fase difensiva.

Ci provano Saelemaekers e Ferguson prima del giallo a Posch, rispondono dall’altra parte Lookman, Koopmeiners e Ederson, ma si fa male Ndoye, sostituto da Urbanski.

Non cambia il copione del secondo tempo altrettanto bloccato, che si apre con l’entrata in campo di Fabbian al posto di Moro.

Crescano tantissimo gli ospiti, che danno il massimo sforzo attaccando a testa bassa e rendendosi pericolosi con il solito Lookman e con De Ketelaere, ma rischiano sui tentativi di Fabbian.

Entrano Zappacosta, subito ammonito con De Roon e Freuler, Muriel, Pasalic, Scamacca, Orsolini e Miranchuk al posto di Ruggeri, De Ketelaere, Kolasinac, Lookman, Saelemaekers e Koopmeiners.

Dopo i tentativi di Urbanski e Muriel, al 87′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Ferguson, che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Orsolini.

Nel finale viene ammonito Hateboer, esce Zirkzee per Aebischer

Marcatori: 41’ st Ferguson (B).

Assist: 41’ st Orsolini (B).

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori; Freuler, Moro (1’ st Fabbian); Ndoye (44’ pt Urbanski), Ferguson, Saelemaekers (30’ st Orsolini); Zirkzee (44′ st Aebischer). All: Motta.



ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (27’ st Pasalic); Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri (22’ st Zappacosta); Koopmeiners (40’ st Miranchuck), Lookman (27’ st Scamacca); De Ketelaere (22’ st Muriel). All. Gasperini.



Arbitro: Rapuano di Rimini.

Ammoniti: 30’ pt Posch (B), 24’ st De Roon (A), 25’ Freuler (B), 34’ Zappacosta (A), 43’ Hateboer (A), 50’ st Scamacca (A).