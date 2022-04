Video Gol Highlights Betis-Valencia 6-5 dcr (1-1): Sintesi Finale Copa del Rey 23-4-2022￼

Video Gol e Highlights Betis Siviglia-Valencia 6-5 dcr (1-1), Finale Copa del Rey: Pellegrino vince la Coppa di Spagna battendo Bordalas ai calci di rigore

Il Betis Siviglia batte il Valencia ai calci di rigore all’Estadio de la Cartuja di Siviglia nella finale di Copa del Rey.

Grandissima vittoria per gli andalusi, che vincono il derby e vincono la Coppa di Spagna, conosciuta anche come Coppa del Re.

Sintesi di Betis Siviglia-Valencia 6-5 dcr (1-1)

Non ci sono Camarasa e Montoya per Manuel Pellegrini, che schiera Bellerin, Bartra, Pezzella e Moreno in difesa a protezione di Bravo, mentre in mediana Rodriguez fa coppia con William Carvalho, così da dare equilibrio al quartetto offensivo, dove Juanmi, Canales e Fekir giocano sulla trequarti alle spalle di Borja Iglesias unica punta.

Out Gomez e Lato per Josè Bordalas, che punta su Alderete, Gabriel Paulista e Diakhaby davanti a Mamardashvili a porta, con Foulquier e Gayà sulle fasce e Guillamon al fianco di Moriba in mediana. In attacco spazio a Hugo Duro e Soler alle spalle di Gonçalo Guedes.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi davvero intensi. I biancoverdi fanno maggiormente possesso palla, ma i pipistrelli non si limitano a difendere, visto che lottano su ogni pallone e sono sempre pronti a ribaltare l’azione.

Dopo un giallo comminato a Gabriel Paulista, al 12′ minuto i biancoverdi sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il solito Borja Iglesias su perfetto cross di Bellerin.

I pipistrelli provano a reagire mettendola sull’aggressività, sul pressing e sulla caparbietà a vincere ogni contrasto, dando vita ad una partita molto maschia e piena di falli, che porta alle ammonizioni di William Carvalho.

A rendersi pericolosi sono sempre i biancoverdi, che si divorano più volte il gol del raddoppio con Juanmi e Bellerin, ma al 31′ minuto i pipistrelli riescono a pareggiare con Hugo Duro, imbeccato da un filtrante di Moriba.

🔁 RT si tú también amas a este tío

🧡 Like si es tu padre#ADNBroncoyCopero#FinalCopaDelRey pic.twitter.com/mVAflK77jH — Valencia CF (@valenciacf) April 23, 2022

I biancoverdi provano a reagire, si riversano nella metà campo dei pipistrelli, che si difendono compatti dietro la linea della palla e resistono all’assalto finale, durante il quale rischiano sul palo colpito da Canales.

E’ sicuramente più spettacolare e divertente il secondo tempo, visto che le due squadre sono meno tattiche, lasciano più spazio e ci sono più occasioni.

Meglio i pipistrelli, che si divorano il gol della possibile rimonta con Hugo Duro prima e Gabriel Paulista poi, ma i biancoverdi soffrono terribilmente gli avversari, che spingono sull’acceleratore per il massimo sforzo.

I biancoverdi provano a scuotersi con le giocate di Juanmi, che colpisce anche un palo, e Canales, che risultano davvero poco cinici sotto porta, prima delle ammonizioni di Pezzella e Guillamon ed entra Correia al posto di Moriba, mentre il portiere salva su Fekir.

Nel finale c’è spazio anche per Bryan Gil, Joaquin e Racic al posto di Guillamon, Hugo Duro e Juanmi, vengono ammoniti Correia e Alderete e il portiere compie un miracolo su Borja Iglesias.

Nei tempi supplementari vengono comminati dei gialli anche a Borja Iglesias, Soler e Tello, mentre entrano Musah, Willian Josè, Guardado, Miranda e, appunto, Tello, al posto di Foulquier, Borja Iglesias, Willian Carvalho, Moreno e Canales, ma non succede nulla di fatto.

Ai calci di rigore:

Soler gol

Willian Josè gol

Racic gol

Joaquin gol

Gonzalo Guedes gol

Guardado gol

Musah sbaglia

Tello gol

Gayà gol

Miranda gol

Highlights e Video Gol di Betis Siviglia-Valencia 6-5 dcr (1-1):

Tabellino di Betis Siviglia-Valencia 6-5 dcr (1-1)

REAL BETIS (4-2-3-1): Bravo; Bellerin, Bartra, Pezzella, Álex Moreno; William Carvalho, Guido Rodríguez; Juanmi, Fekir, Canales; Borja Iglesias. All.: Pellegrini

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Diakhaby, Gabriel Paulista, Alderete; Foulquier, Ilaix Moriba, Hugo Guillamón, Carlos Soler, Gayà; Hugo Duro, Gonçalo Guedes. All.: Bordalás

MARCATORI: Borja Iglesias, Hugo Duro

AMMONITI: Gabriel Paulista, William Carvalho, Pezzella, Guillamon, Correia, Alderete, Borja Iglesias, Soler, Tello