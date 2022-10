Video Gol Highlights Betis – Roma 1-1 e Sintesi 13-10-2022

Video Gol e Highlights di Betis – Roma 1-1: termina 1 a 1 il match di Siviglia di Europa League tra Betis e Roma. Padroni di casa in vantaggio nel finale di primo tempo con Sergio Canales, Belotti pareggia per la Roma in apertura di ripresa.

La Roma di Mourinho non va oltre il pareggio allo Stadio Benito Villamarin contro il Betis di Siviglia.

Per i giallorossi si complica il cammino in Europa League e se vogliono passare il turno dovranno battere nelle ultime due giornate il Ludogorets e l’Hjk.

La Roma in 4 Giornate di Europa League ha 4 punti in classifica dopo aver rimediato 2 sconfitte contro Betis e Ludogorets e 1 vittoria contro l’Hjk oltre al pareggio di oggi.

Il Betis con 10 punti è già matematicamente qualificato al turno successivo. Al secondo posto c’è il Ludogorets con 7 punti e proprio lo scontro diretto all’Olimpico del 3 novembre nell’ultima giornata sarà il match chiave dove i giallorossi dovranno vincere per forza se vogliono passare il turno.

Intanto la Roma deve battere in trasferta l’Hjk in trasferta a Helsinki in Finlandia il prossimo 27 ottobre mentre il Ludogorets ospiterà il Betis già qualificato.

Il Betis passa in vantaggio al 34° del primo tempo con Sergio Canales. Il numero 10 spagnolo prova la conclusione dalla distanza e complice una deviazione di Ibanez che mette Rui Patricio fuori causa il pallone finisce in rete.

Nell’ultimo minuto di recupero del primo tempo la Roma segna il gol del pareggio con un colpo di testa di Belotti su cross di Spinazzola ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

In apertura di ripresa la Roma trova il gol del pareggio con il Gallo Belotti. Camara mette il pallone in mezzo e Belotti trova il tap in vincente per l’1 a 1.

Ancora una volta c’è un lungo check al Var per un possibile fuorigioco di Camara ma questa volta è tutto regolare ed il gol viene convalidato.

Video Gol e Highlights di Betis – Roma 1-1:

Tabellino di Betis – Roma 1-1:

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda (42′ st Alex Moreno); Guardado (35′ st William Carvalho), Akoukou; Rodri, Canales (35′ st Rodriguez), Joaquin (24′ st Luiz Henrique); José (25′ st Borja Iglesias). A disposizione: Rui Silva, Martin, Egar Gonzalez, Rodriguez, Victor Ruiz, Borja Iglesias, Luiz Henrique, William Carvalho, Alex Moreno, Sabaly. Allenatore: Pellegrini.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic (1′ st Camara), Spinazzola (27′ st Vina); Pellegrini (43′ st El Shaarawy); Belotti (31′ st Bove), Abraham. A disposizione: Svilar, Boer, Vina, Tripi, Bove, Missori, Camara, Shomurodov, El Shaarawy, Cassano, Volpato. Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Sidiropoulos (Grecia).

MARCATORI: 34′ pt Sergio Canales (B), 8′ st Belotti (R)

Ammoniti: Joaquin, Guardado, Miranda e Rodri (B); Matic, Mancini e Camara (R)