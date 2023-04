Video Gol Highlights Benevento-SPAL 1-3: sintesi 10-04-2023

Risultato Benevento-SPAL 1-3: gli estensi vincono nettamente e con merito al cospetto di un avversario che appare ormai rassegnato alla retrocessione.

Foulon risponde mmediatamente a Prati, ma nella ripresa gioca solo la SPAL, che segna ancora con Celia e Moncini.

I ferraresi ottengono 3 punti preziosi, vitali anzi, con i quali vanno a 32 punti e continuano a sperare nella salvezza pur non compiendo passi in avanti e rimanendo 18°, mentre i sanniti restano un gradino sotto a 29 e a -5, per ora, dai playout. Se oggi il Perugia battesse il Modena e il Cosenza vincesse a Palermo, sarebbero guai enormi per la squadra di Stellone, che sprofonderebbe a -8 dagli umbri e a -9 dai calabresi.

Sintesi Benevento-SPAL 1-3

Condotto dalle due squadre a ritmi ora elevati ora blandi, il primo tempo trascorre gradevolmente e propone varie occasioni, seppur solo da calcio piazzato.

La prima, immediata, è per il difensore giallorosso Tosca, la cui conclusione di testa è ben respinta da Alfonso, mentre gli estensi sono pericolosi al 16° con una bella girata dal limite di Meccariello sventata da Paleari.

Alla mezz’ora, ancora su calcio piazzato, un cross preciso di Nainggolan viene messo a lato da pochi passi da La Mantia, ma la pressione spallina non decresce e al 33° si rivela fruttifera: un’altra punizione del belga, allontanata da Tosca, giunge sul destro di Prati, bravissimo a calciare di prima intenzione dal limite battendo il portiere di casa.

Il Benevento non si scoraggia e al 37° Alfonso è bravo su un tiro di sinistro di Carfora dopo combinazione con Pettinari, ma subito dopo, sempre su azione da piazzato, Foulon raccoglie la sfera fuori area e, con il sinistro, inventa un magnifico tiro che tocca il palo e finisce in rete.

Nei pochi minuti che mancano alla fine della prima frazione non accade nulla che spezzi nuovamente l’equilibrio e le due squadre vanno al riposo su una situazione di parità che, comunque, non serve a granché.

La ripresa inizia subito bene per i ferraresi, che al 51° ripassano in vantaggio: Maistro prova un destro a giro da fuori area e il rimpallo che ne consegue favorisce l’intervento di Celia, che insacca di sinistro da posizione defilata.

Il Benevento, stavolta, non reagisce se non per caso al 65° grazie ad un colossale errore di Alfonso che, con un cucchiaio sconsiderato, libera al tiro Ciano, che non segna sol perché Celia si frappone fra lui e la porta deviando in corner.

La SPAL sa di dover chiudere il discorso quanto prima e al 66° perviene al 3-1 grazie a Moncini, che in tuffo scaglia alle spalle di Paleari l’ennesimo pallone offerto da Nainggolan.

L’ultima parte di match è poco interessante: il Benevento prova confusamente a rientrare in corsa, ma la SPAL si difende ordinatamente e di occasioni non se ne vedono più (eccetto una gran parata di Paleari su un tiro a colpo sicuro di Rabbi dopo un contropiede ospite) fino al triplice fischio, che giunge puntuale dopo il quinto ed ultimo minuto di recupero.

Migliori in campo Foulon (6), autore di un gol tanto bello quanto inutile e di una prova combattiva, e Nainggolan (7.5), che dà il là a due dei tre gol spallini e non tira mai indietro la gamba. Male Pettinari (5), che si sbatte senza costrutto, e Maistro (5.5), poco in palla.

Highlights e Video Gol Benevento-SPAL 1-3

Tabellino Benevento-SPAL 1-3

Benevento (3-4-2-1): Paleari; Letizia, Veseli, Tosca; Improta (56′ Ciano), Schiattarella (56′ Kubica), Pastina (57′ La Gumina), Foulon; Carfora, Tello; Pettinari (73′ Karic). Allenatore: Stellone

SPAL (4-3-2-1): Alfonso; Dickmann, Meccariello, Arena, Celia; Contiliano, Prati, Maistro (76′ Tunjov); Nainggolan (76′ Zanellato); Moncini (76′ Rabbi), La Mantia. Allenatore: Oddo

Marcatori: 33′ Prati, 37′ Foulon, 51′ Celia, 66′ Moncini

Arbitro: Maresca

Ammoniti: La Mantia, Nainggolan, Carfora, Meccariello, Kubica

Espulsi: