Video Gol Highlights Belgio-Italia 0-1: sintesi 14-11-2024

Il Risultato di Belgio-Italia 0-1, 5° giornata Nations League: pur soffrendo nel finale e nonostante qualche errore sotto porta, otteniamo i tre punti e il passaggio alla Final Four.

Tonali decide la partita.

Il sorteggio per la fase finale di marzo si terra a Nyon il 22 novembre. La nostra qualificazione è certa, non il 1° posto: la Francia, che ha pareggiato contro Israele 0-0, è 2° con 10 punti e noi siamo a 13. Per ottenere la vetta del girone basterà non perdere domenica a Milano contro i transalpini.

La Sintesi di Belgio-Italia 0-1

Iniziamo con il piede giusto e già al minuto 11 siamo avanti grazie a una bella azione: con un bel lancio filtrante Frattesi cerca e trova, grazie a un errore di De Cuyper, Di Lorenzo e questi offre all’accorrente Tonali un pallone da spingere in rete a porta vuota.

Il prosieguo del parziale è a noi pienamente favorevole: vero è che non produciamo altre occasioni, ma siamo attenti e precisi nei passaggi e il Belgio, di suo tutt’altro che propositivo se non addirittura rinunciatario, ci favorisce ulteriormente.

Soltanto nei minuti di recupero sfioriamo il 2-0 con un’azione che vede Tonali in area, solo e libero, non riuscire a calciare in tempo causa provvidenziale chiusura di un difensore. La prima frazione è questa e non è molto, ma va bene così.

I belgi fanno qualcosa di più nella ripresa, anche se si tratta di tiri da fuori imprecisi o deboli, ma una volta riprese le misure agli avversari le migliori occasioni sono nostre: al 54° Retegui, lanciato dal solito Frattesi, entra in area e calcia a colpo sicuro trovando la deviazione in corner di Casteels e sugli sviluppi di tale tiro dalla bandierina, dopo una mischia in area, il pallone arriva sulla testa di Di Lorenzo, che clamorosamente non inquadra la porta da pochi metri.

Poco più tardi entra in scena Donnarumma, che tra il 57° e il 61° si oppone a insidiose conclusioni Trossard e a Openda. Ancora più grandi le occasioni per Lukaku, che al 78° manda la sfera a lato di pochissimo, e per Faes, che all’83° colpisce il palo su cross dalla trequarti di Trossard.

Highlights e Video Gol di Belgio-Italia 0-1

Il Tabellino di Belgio-Italia 0-1

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne (87′ Bakayoko), Faes, Debast, Theate (71′ Al Dakhil); Engels (71′ Vermeeren), Onana; Trossard, Openda, De Cuyper (79′ Lukebakio); Lukaku. Allenatore: Tedesco

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso (82′ Gatti), Frattesi, Rovella (79′ Locatelli), Tonali, Dimarco (68′ Udogie); Barella (79′ Raspadori); Retegui (68′ Kean). Allenatore: Spalletti

Marcatori: 11′ Tonali

Arbitro: Radu Petrescu (Romania)

Ammoniti: Castagne, Bastoni, Onana, Al Dakhil e Kean

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.