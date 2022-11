Video Gol Highlights Belgio-Canada 1-0: Sintesi 23-11-2022

Video Gol e Highlights Belgio-Canada 1-0, 1° Giornata Gruppo F Mondiali Qatar 2022: segna Batshuayi

Il Belgio batte il Canada allo Ahmad Bin Ali Stadium di Al Rayyan nella prima giornata del Gruppo F della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

Prestazione non indimenticabile per i belgi, ma tre punti fondamentali grazie ai quali si portano in testa alla classifica, soprattutto considerando di aver superato un ostacolo veramente ostico.

Sintesi di Belgio-Canada 1-0

Confermato il 3-5-2 dal ct Roberto Martinez, che adatta Dendoncker in difesa con Alderweireld e Vertonghen davanti a Courtois, lancia Castagne e Carrasco sulle fasce, schiera Witsel, Tielemans e De Bruyne in mediana e in attacco ci sono Hazard e Batshuayi.

Mentre il ct John Herdman gioca quasi a specchio con Borjan a porta, Miller, Vitoria e Johnstone in difesa, Davies e Laryea sulle fasce, capitan Hutchinson in mediana con Eustaquio, mentre in attacco spazio al tridente formato dai tre gioielli Buchanan, David e Hoilett.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi forsennati. Diversamente dalle aspettative sono i canadesi a fare possesso palla, mentre i belgi sembrano un po’ troppo contratti, seppur riescano a difendere compatti ed ordinati in fase difensiva.

Al 10′ minuto potrebbe cambiare la partita quando i canadesi hanno la possibilità di tirare un calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Carrasco, che viene anche ammonito, ma Courtois para l’esecuzione di Davies.

Eppure, i canadesi non si scompongono visto che continuano a macinare gioco, mettendo in seria difficoltà i belgi, che si fanno vedere in attacco solo con un impreciso Batshuayi.

I canadesi si rendono più volte pericolosi con Buchanan, Johnstone, Hutchinson e Laryea, ma manca sempre la giocata vincente.

Gol sbagliato, gol subito. Regola 2.0 del Manuale del Calcio. Infatti, al 44′ minuto a sbloccare il risultato sono i belgi con Batshuayi, che trova il gol del vantaggio sfruttando il lancio di Alderweireld.

I canadesi provano a reagire, riprendono in mano il pallino del gioco e si riversano nella metà campo avversaria, ma Buchanan si divora il pareggio sparando in curva davanti al portiere nei minuti finali.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Onana e Meunier, entrambi subito ammoniti, al posto di Carrasco e Tielemans, ma non cambia il copione della partita, visto che i canadesi continuano ad avere in mano il pallino del gioco.

I canadesi producono tante occasioni con qualche bella giocata di Eustaquio e David, ma oggi manca il cinismo, mentre entrano anche Larin, Kone e Trossard al posto di Hoilett, Hutchinson e Hazard.

Con il passare dei minuti crescono i belgi, forse anche perché i canadesi calano molto, tra stanchezza e frustrazione, e spaventano la porta di Borjan con Batshuayi.

Nel finale entrano anche Adekugbe, Openda, Osorio, Millar al posto di Laryea, Batshuayi, Eustaquio e Buchanan, vengono ammoniti Davies e Johnstone e i canadesi sfiorano il pareggio in un paio di calci piazzati, nei quali si supera Courtois.

Highlights e Video Gol di Belgio-Canada 1-0:

Tabellino di Belgio-Canada 1-0

BELGIO (3-4-3): Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Venrtonghen; Castagne, Witsel, Carrasco (46′ Meunier), De Bruyne; Tielemans (46′ Onana), Batshuayi (78′ Openda), E. Hazard (62′ Trossard). CT: Martinez.

CANADA (3-4-3): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Hoilett (58′ Larin), Hutchinson (58′ Koné), Laryea (74′ Adekugbe), Eustaquio (81′ Osorio); Davies; David, Buchanan (81′ Millar). CT: Herdman.

GOL: 44′ Batshuayi (B)

AMMONITI: 9′ Carrasco (B), 53′ Meunier (B), 56′ Onana (B), 81′ Davies (C), 83′ Johnston (C)

ARBITRO: Janny Sikazwe (Zambia)

NOTE: 10′ Courtois para un rigore a Davies