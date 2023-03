Video Gol Highlights Bayern Monaco-PSG 2-0: Sintesi 8-3-2023

Video Gol e Highlights Bayern Monaco-PSG 2-0, Ritorno Ottavi di finale Champions League: segnano Choupo-Moting e Gnabry

Il Bayern Monaco batte il PSG all’Allianz Arena di Monaco di Baviera nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Altra vittoria per i bavaresi, che conquistano i quarti di finale eliminando i parigini dopo l’1-0 dell’andata, sancendo l’ennesimo fallimento europeo dei francesi.

Sintesi di Bayern Monaco-PSG 2-0

Out Lucas Hernandez, Neuer e Pavard per Julen Nagelsmann, che schiera Stanisic in difesa con De Ligt, Upamecano e Davies davanti a Sommer, con Goretzka e Kimmich in mediana e il tridente dei trequartisti formato da Muller, Coman e Musiala alle spalle di Choupo-Moting unica punta.

Non ci sono Kimpembe e Neymar per Christopher Galtier, che punta su Danilo Pereira, Sergio Ramos e Marquinhos in difesa a protezione di Donnarumma, centrocampo folto con Hakimi, Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz e Nuno Mendes, mentre in attacco giocano Messi e Mbappe.

E’ una partita molto noiosa nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi, ma tra due squadre troppo compatte in fase difensiva, ordinate tra i reparti e amanti del possesso palla.

Alle conclusione di Goretzka e Musiala risponde Messi, ma in entrambi i casi Sommer e Donnarumma non hanno troppi problemi, prima dell’infortunio di Marquinhos, sostituito da Mukiele, mentre è decisivo De Ligt, che salva sulla linea il tentativo di tap-in a botta sicura di Vitinha.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Bitshiabu per Mukiele, ma anche con padroni di casa in completo balia di ospiti disordinati e con poche idee.

Dopo aver sbagliato clamorosamente da ottima posizione, al 52′ minuto viene annullata la rete a Choupo-Moting per posizione di fuorigioco grazie al VAR, ma è solo il preludio per il gol del vantaggio, visto che è proprio l’attaccante sbloccare il risultato al 61′ minuto su assist di Goretzka dopo il recupero palla su Verratti.

Spazio ai cambi: dentro Sane, Zaire-Emery, Ekitike, Mane, Bernat, Gnabry e Cancelo, fuori Choupo-Moting, Fabian Ruiz, Vitinha, Musiala, Nuno Mendes, Coman e Muller.

Ed è proprio Cancelo a servire Gnabry al 90′ minuto per il gol del raddoppio, mentre nel finale viene ammonito Hakimi.

Bayern make the last 8 🔥#UCL pic.twitter.com/WRyBF6kEmr — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 8, 2023

Highlights e Video Gol di Bayern Monaco-PSG 2-0:

Tabellino di Bayern Monaco-PSG 2-0

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Stanisic, Upamecano, de Ligt, A.Davies; Goretzka, Kimmich; Coman, T.Müller, Musiala (82′ Mané); Choupo-Moting (68′ Sané). All. Julian Nagelsmann

PSG (3-5-2): Donnarumma; Danilo Pereira, Sergio Ramos, Marquinhos (36′ Mukiele, 46′ Bitshiabu); Hakimi, Vitinha (81′ Ekitike), Verratti, Fabián Ruiz (76′ Zaire-Emery), Nuno Mendes (82′ Bernat); Messi, Mbappé. All. Christophe Galtier

Marcatori: 61′ Choupo-Moting (B), 89′ Gnabry (B)

Arbitro: Daniele Orsato (Italia)

Ammoniti: 90+5 Hakimi

Espulsi: nessuno