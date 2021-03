Video Gol Highlights Bayern Monaco-Lazio 2-1: Sintesi 17-3-2021

Video Gol e Highlights Bayern Monaco-Lazio 2-1, Ritorno Ottavi di finale Champions League: segna Lewandowski su rigore, raddoppia Choupo-Moting dopo il palo colpito dal bomber polacco, inutile la rete di Parolo

Il Bayern Monaco batte la Lazio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Tutto fin troppo facile per i bavaresi, che si confermano superiori dopo la super vittoria in goleada dell’andata, qualificandosi ai quarti di finale ed eliminando i biancocelesti, che devono abbandonare anzitempo i propri sogni di gloria internazionale.

Sintesi di Bayern Monaco-Lazio 2-1

E’ una partita molto bella nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, mentre gli ospiti pressano in maniera aggressiva e provano a sfruttare gli spazi lasciati dagli avversari per ripartire in contropiede.

Ci provano Correa e Sanè, ma non trovano la porta, mentre Nubel è attento su Milinkovic-Savic.

Al 33′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il calcio di rigore realizzato da Lewandowski, fischiato dall’arbitro per fallo di fallo di Muriqi su Goretzka.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro, ma non riescono quasi mai a rubare palla ai padroni di casa, che gestiscono con qualità e personalità, addormentando il gioco e non permettendo agli avversari di rendersi pericolosi.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, caratterizzato dalla gestione dei padroni di casa e dal tentativo di ripartire in contropiede degli ospiti.

Sembra la grande serata di Lewandowski, che si mette più volte in proprio, ma prima viene fermato da un superlativo Reina e poi colpisce il palo.

Dopo un contropiede di Correa, che spara addosso a Nubel, al 73′ minuto i padroni di casa trovano il gol del raddoppio con l’appena entrato Choupo-Moting, su assist di Alaba, al termine di una bella azione tutta di prima.

Gli ospiti trovano finalmente un po’ di rabbia ed orgoglio, riuscendo a segnare al 82′ minuto con il colpo di testa di Parolo, colpo di testa preciso sul calcio di punizione di Pereira.

Nel finale saltano tutti gli schemi e i padroni di casa si divorano il tris con Gnabry, catechizzato da Reina dopo la geniale verticalizzazione di Sanè.

Highlights e Video Gol di Bayern Monaco-Lazio 2-1

Tabellino di Bayern Monaco-Lazio 2-1

Bayern (4-2-3-1): Nubel 6; Pavard 6, Boateng 6 (1′ st Sule 6), Alaba 6,5, Hernandez 6; Kimmich 6,5 (31′ st Martinez sv), Goretzka 6 (19′ st Davies 6); Gnabry 6, Muller 6 (26′ st Musiala 6), Sané 6,5; Lewandowski 7 (25′ st Choupo-Moting 6,5). A disp.: Schneller, Roca, Sarr. All.: Flick.

Lazio (3-5-2): Reina 6; Marusic 6, Acerbi 5, Radu 5,5; Lazzari 5,5 (10′ st Pereira 6,5), Milinkovic-Savic 5,5, Escalante 5 (39′ st Akpa Akpro sv), Luis Alberto 5 (30′ st Cataldi sv), Fares 5 (1′ st Lulic 5); Correa 5, Muriqi 5 (10′ st Parolo 6,5). A disp.: Strakosha, Patric, Hoedt, Musacchio, Leiva, Immobile, Caicedo. All.: S. Inzaghi 5.

Arbitro: Kovacs

Marcatori: 33′ rig. Lewandowski (B), 28′ st Choupo-Moting (B), 37′ st Parolo (L)

Ammoniti: Goretzka (B); Radu, Acerbi, Milinkovic-Savic, Correa (L)

Espulsi: nessuno

