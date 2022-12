Video Gol Highlights Bari-Modena 4-1: sintesi 11-12-2022

Risultato Bari-Modena 4-1: i pugliesi vincono di largo margine, ma gli emiliani avrebbero meritato molto di più.

Botta e Folorunsho segnano due gol in venti minuti, poi Maiello si fa espellere e il Modena sfiora ripetutamente la rete che riaprirebe la sfida. Ad inizio ripresa Cittadini fa autogol e la partita finisce, malgrado gli sforzi che il Modena compie per segnare almeno un gol; questo arriva grazie ad un’altra autorete, stavolta di Terranova, ma dopo il quarto gol barese di Di Cesare.

Il Bari va a 29 punti e si riprende il 3° posto, mentre il Modena resta 12° con 21.

Sintesi Bari-Modena 4-1

Si mette subito molto bene per i pugliesi, già in vantaggio dopo sei minuti: l’autore del gol è Botta, che si coordina meravigliosamente e, da fuori area, spedisce sotto l’incrocio con un sinistro al volo il corner battuto da Benedetti.

Dopo aver sprecato il 2-0 una prima volta con Antenucci, che si presenta davanti a Gagno in beata solitudine riuscendo a calciargli addosso il pallone, al 20° il Bari lo trova: Botta fa anche l’assistman lanciando in profondità Folorunsho, che trova l’angolo lontano approfittando di Gagno scivolato.

A questo punto il Modena comprende che è ora di fare qualcosa ed inizia a creare occasioni, in particcolar modo con Falcinelli: al 22° la punta calcia mentre cade in area e non trova la porta, al 28° il suo buon colpo di testa è respinto da Caprile e, infine, al 33° viene rimontato da Vicari mentre si accinge a battere a rete da posizione ottimale.

In dieci per l’espulsione di Maiello alla mezz’ora a causa di un brutto fallo a centrocampo su Gerli, il Bari deve ridurre le offensive e il Modena, già pericoloso a parità di uomini, chiude il primo parziale divorandosi altri due gol con Pergreffi, che mette a lato a porta vuota dopo un’uscita a vuoto di Caprile, e poi con Diaw, che tira addosso al portiere pugliese da pochi passi. Qui finisce il primo tempo.

La ripresa, iniziata dai modenesi con un assetto ancor più offensivo per l’ingresso di Bonfanti, si apre male: Mazzotta ubriaca Azzi sulla fascia e crossa in mezzo trovando la sfortunata deviazione di Cittadini che porta i baresi sul 3-0.

C’è molto poco da dire sulla ripresa. Gli ospiti cercano di segnare almeno il gol della bandiera, ma Caprile si oppone ai tentativi di Pergreffi, che cerca la semirovesciata al 62°, e di Oukhadda, che al 70° cerca la porta da fuori area. E se in occasione della parata su Pergreffi è il palo a dir di no al tap-in di Magnino, si capisce che non è serata per la squadra di Tesser.

Al 91°, primo dei sei minuti di recupero, il Bari esagera e sigla la quarta rete: Scheidler imposta un contropiede finalizzato da Di Cesare con un tiro dal limite dopo una bella corsa senza ostacoli. Gli emiliani, sfortunatissimi, riescono a segnare il gol della bandiera solo al 95° con una punizione di Diaw deviata nettamente da Terranova. Finisce, dunque, 4-1.

Migliori in campo Caprile (7.5), che para di tutto contribuendo alla vittoria che è larga solo per caso, e Falcinelli (6), sempre pericoloso, ma stasera poco fortunato. Male Maiello (4), espulso per un fallo inutile alla mezz’ora, e Diaw (5), il cui tiro finale, finito in rete dopo una deviazione, non lo salva da una partita insufficiente.

Video Gol Highlights Bari-Modena 4-1

Tabellino Bari-Modena 4-1

Bari (4-3-2-1): Caprile; Mazzotta (82′ Pucino), Di Cesare, Vicari, Dorval; Maita, Maiello, Benedetti (82′ Terranova); Folorunsho (76′ Scheidler), Botta (76′ Bellomo); Antenucci (62′ Mallamo). Allenatore: Mignani

Modena (4-3-3): Gagno; Coppolaro, Pergreffi, Cittadini (61′ Oukhadda), Renzetti (38′ Azzi); Magnino, Gerli, Armellino (46′ Bonfanti); Tremolada (69′ Gargiulo), Diaw, Falcinelli (61′ Mosti). Allenatore: Tesser

Marcatori: 6′ Botta, 20′ Folorunsho, 54′ aut. Cittadini, 91′ Di Casare e 95′ aut. Terranova

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Cittadini, Maiello, Gerli, Caprile e Mallamo

Espulsi: 29′ Maiello