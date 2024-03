Video Gol Highlights Barcellona-Napoli 3-1: Sintesi 12-3-2024

Video Gol e Highlights Barcellona-Napoli 3-1, Ritorno Ottavi di finale Champions League: segnano Lopez, Joao Cancelo, Rrahmani e Lewandowski

Il Barcellona batte il Napoli all’Estadio Olimpico Lluís Companys di Barcellona, noto precedentemente come Stadio di Montjuïc e Stadio Olimpico di Montjuïc, nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Niente da fare per i partenopei, che vengono eliminati dai catalani nonostante una prestazione sicuramente convincente e dopo il pareggio per 1-1 dell’andata.

Sintesi di Barcellona-Napoli 3-1

Out Marcos Alonso, Baldè, Gavi, Pedri, Ferran Torres e de Jong per Xavi, che schiera Koundè, Araujo, Cubarsi e Joao Cancelo in difesa davanti a ter-Stegen, in mediana Lopez, Christensen e Gundogan, in attacco Raphinha, Lewandowski e Yamal.

Non convocabile solo Zielinski per Francesco Calzona, che punta su Juan Jesus e Mario Rui in difesa con Di Lorenzo e Rrahmani a protezione di Meret, in mediana confermato Traore con Anguissa e Lobotka, oltre al solito tridente titolare con Politano e Kvaratskhelia ai lati di Osimhen.

E’ una partita bellissima sin a partire dal primo tempo, giocato su ritmi davvero molto intenso. Partono meglio i padroni di casa, approfittando dell’atteggiamento fin troppo passivo, almeno all’inizio, degli ospiti.

Dopo diversi tentativi falliti da Yamal e da Lopez, quest’ultimo sblocca il risultato al 16′ minuto trovando il gol del vantaggio al termine di una bellissima azione corale.

E al 18′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Joao Cancelo, che ribadisce la palla in rete dopo il palo colpito da Raphinha al termine di un bel contropiede.

Solo dopo il giallo di Christensen, finalmente gli ospiti reagiscono con rabbia ed orgoglio, prendono in mano il pallino del gioco e si riversano nella metà campo avversaria riaprendo il risultato al 30′ minuto con Rrahmani, su assist di Politano.

Gli ospiti ci credono, attaccano a testa bassa rendendosi ancora pericolosi con Kvaratskhelia e Di Lorenzo, ma non trovano la giocata vincente prima delle ammonizioni di Yamal e Juan Jesus.

Il secondo tempo si apre come si era conclusa la prima frazione di gioco, cioè con gli ospiti con tanta voglia e personalità nell’occupare stabilmente la metà campo avversaria, rischiando però tantissimo sui contropiedi dei padroni di casa.

Dopo aver rischiato la rimonta sulle conclusioni di Kvaratskhelia e Politano, i padroni di casa cominciano ad alzare il baricentro facendosi rivedere dalle parti di Meret con un Raphinha molto ispirato.

Entrano Sergi Roberto, Oriol Romeu, Lindstrom e Olivera, subito ammonito insieme a Traore, al posto di Lopez, Christensen, Politano e Mario Rui, ma è Meret a tenere in partita i suoi salvando tutto su Gundogan, mentre Yamal è impreciso.

Tra l’entrata in campo di Joao Felix e Raspadori al posto di Traore e Raphinha, ad avere la palla gol del pareggo è Lindstrom, clamorosamente poco cinico sotto porta.

Gol sbagliato, gol subito. All’84′ minuto i padroni di casa segnano ancora con Lewandowski, che completa una bellissima azione corale su assist di Sergi Roberto.

Nel finale è grande assedio degli ospiti, che si riversano nella metà campo avversaria, sfiorando la rete con Olivera prima, fermato solo dalla traversa, e poi con Kvaratskhelia, che fa la barba al palo, sostituito da Ngonge, ma rischiando di affondare sul contropiede di Yamal.

Highlights e Video Gol di Barcellona-Napoli 3-1:

Tabellino di Barcellona-Napoli 3-1

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Gundogan, Christensen (16′ st Romeu), Fermin (15′ st Sergi Roberto); Yamal, Lewandowski, Raphinha (36′ st Joao Felix). A disp.: Iñaki Peña, Astralaga, Iñigo Martinez, Vitor Roque, Casadó, Unai Núñez, Marc Guiu, Fort. All.: Xavi



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (19′ st Olivera); Anguissa, Lobotka, Traoré (33′ st Raspadori); Politano (19′ st Lindstrom), Osimhen, Kvaratskhelia (47′ st Ngonge). A disp.: Contini, Gollini, Natan, Simeone, Cajuste, Mazzocchi, Ostigard. All.: Calzona



Arbitro: Makkelie (Olanda)

Marcatori: 15′ Fermin (B), 17′ Cancelo (B), 30′ Rrahmani (N), 37′ st Lewandowski (B)

Ammoniti: Christensen (B), Yamal (B), Juan Jesus (N), Traoré (N), Olivera (N)

Espulsi:

Note:

