Video Gol Highlights Austria-Turchia 1-2: sintesi 02-07-2024

Il Risultato di Austria-Turchia 1-2, ottavi di finale Euro 2024: i turchi sorprendono gli austriaci e si guadagnano l’accesso ai quarti di finale contro i Paesi Bassi.

Demiral sigla una sorprendente doppietta e Gregoritsch riduce il passivo fissando il risultato finale.

La Sintesi di Austria-Turchia 1-2

L’inizio di partita è effervescente a dir poco: la Turchia va subito all’attacco e dopo meno di un minuto riesce a passare in vantaggio con Demiral: sugli sviluppi di un corner di Guler, il difensore centrale ex Juventus e Atalanta scaraventa la sfera nel sacco dopo che stava per finire già in rete per via di un rimpallo tra due difensori austriaci e che Pentz aveva allontanato non proprio in maniera ortodossa.

L’Austria reagisce subito e colleziona due enormi occasioni in tre minuti: al 3° Baumgartner sfiora il palo con un pericoloso diagonale e al 6° ancora il numero 19, anticipato da Demiral, non riesce a toccare un pallone proveniente da corner che stava danzando sulla linea di porta.

Il resto del primo tempo si può riassumere così: giropalla austriaco senza esito a causa dell’ottima tenuta difensiva turca. Si va dunque al riposo senza altre emozioni dopo un solo minuto di recupero.

Riparte subito a caccia del pareggio la squadra di Rangnick e ha subito due chance: al 48° Baumgartner non riesce a indirizzare a rete un cross basso dalla destra e al 51° Gunok di piede è bravissimo su Arnautovic a tu per tu.

Gli sforzi degli austriaci vengono vanificati al 59° dal raddoppio dei turchi: ancora da corner di Guler Demiral salta sovrastando Lienhart e batte ancora Pentz.

Pochi minuti dopo, uno dei nuovi entrati dell’Austria riesce a ridurre lo scarto, Gregoritsch: il centrocampista, sempre su azione d’angolo, spedisce alle spalle di Gunok la sponda di testa di Posch su un corner di Sabitzer.

Venti minuti di possesso palla sterile dopo, gli austriaci sfiorano il pareggio con Baumgartner, che tuttavia non frutta l’uscita a farfalle di Gunok e manda fuori un traversone di Posch.

Nei minuti di recupero la Turchia sfiora il tris in contropiede con Yilmaz, fermato da Pentz con i piedi, e manca ancora il 2-2 l’Austria con Baumgartner, sul cui colpo di testa è strepitosa la parata di Gunok. Poco dopo, triplice fischio e grande festa per Montella e i suoi ragazzi.

Highlights e Video Gol di Austria-Turchia 1-2

Il Tabellino di Austria-Turchia 1-2

Austria (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Lienhart (65′ Wober), Mwene (46′ Prass); Seiwald, Schmid (46′ Gregoritsch); Laimer (65′ Grillitsch), Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. CT: Rangnick

Turchia (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Yuksek (58′ Ozcan), Ayhan; Guler (78′ Yokuslu), Yildiz (78′ Akturkoglu), Kokcu (83′ Kahveci); Yilmaz. CT: Montella

Marcatori: 1′ e 59′ Demiral e 66′ Gregoritsch

Arbitro: Soares Dias (POR)

Ammoniti: Kokcu (salta la prossima partita), Schmid, Yuksek (salta la prossima partita) e Lienhart

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.